Derrota para el Badajoz en un encuentro accidentado y muy intenso, con un chaparrón de tarjetas y un cuadro pacense que despertó muy tarde ante el San Fernando (2-1). Pagaron caro los de Salmerón un penalti tonto en el primer compás y la expulsión de Juanmi apenas a la media hora de encuentro. El San Fernando fue mejor, pero cuando se puso 2-0 se echó para atrás y los pacenses, en inferioridad, encerraron a los azulinos. Ocasiones y ocasiones hasta que Adilson recortaba la distancia pero ya por encima del 90. La roja al gaditano Lanchi permitía cinco minutos de igualdad numérica, pero el acoso blanquinegro no tuvo éxito y el choque acababa con derrota y unas lamentables imágenes con mucha tensión sobre el campo tras el silbato final.

En los primeros compases el Badajoz no se mostró remiso ni mucho menos a progresar en el rectángulo de Bahía Sur, con un par de saques de esquina consecutivos sin remate acertado. Pero la desgracia se cebó en los de Salmerón cuando el primer córner para los locales servido por Dani Molina botaba en el césped y tocaba en el brazo de Jannick Buyla, algo despegado del cuerpo. Pérez Hernández lo tenía claro, era penalti y un ex como Dani Aquino no perdonaba desde los once metros. Chut fuerte, perfecto, engañando a Kike Royo y abriendo la cuenta. El veterano delantero pedía perdón a su exequipo en la celebración, pero el 1-0 ya no tenía remedio.

Quería reaccionar el cuadro pacense, pero los azulinos jugaban con el viento a favor del 1-0 y Lanchi, en el minuto 13, probaba con un disparo alto en buenos minutos del San Fernando.

La primera llegada de un Badajoz que poco a poco se iba despertando la traducía Carlos Calderón en un disparo alto en el 21, si bien tras unos minutos de más equilibrio en la zona ancha el encuentro iba a quedar mucho más cuesta arriba para los de Salmerón cuando el central Juanmi, que había visto una amarilla poco antes, se iba de excursión atacante pero al perder una pelota se lanzaba con todo para cortar, llevándose por delante a Gabarre. El trencilla lo vio, y aunque dio ventaja a la jugada después no le perdonaba la segunda amarilla entre las protestas de todo el Badajoz.

Con diez estaba todo más complicado y Kike Royo evitaba el segundo tanto del San Fernando en una salida acertada. Poco después Gabri firmaba un jugadón por la izquierda pero al final, tras un recorte, los zagueros pacenses despejaban el peligro en un tramo final de la primera parte marcado por las brusquedades.

De salida en el segundo periodo el Badajoz quería dar un paso adelante, pero el San Fernando podía ampliar las diferencias en un disparo de Dani Aquino que se marchaba fuera por muy poco. Luis Ruiz, lateral incorporado a la ofensiva, era el siguiente en probar para los andaluces pero el esférico se perdía por encima del travesaño.

Buscaba el Badajoz los ataques por la izquierda de Adilson y el técnico metía pólvora en la ofensiva con la entrada de Francis Ferrón y de Alfaro. No obstante, con los pacenses adelantando sus líneas, al final el conjunto local que entrena Pablo Alfaro encontraba más espacios y así Ilyas Chaira se iba solo en velocidad. En el mano a mano le ganaba la partida Kike Royo, paradón cuando ya se cantaba el 2-0 en Bahía Sur.

El segundo gol

En el minuto 73 llegaría ese segundo gol en los mejores minutos de los locales en el segundo periodo, cuando una contra muy bien llevada por Gabri la culminaba Ilyas tras el pase en diagonal por raso de su compañero cruzando un perfecto chut por alto, imposible para el meta del Badajoz. Pudo incluso caer el tercero para los cañaíllas en un lanzamiento de falta a cargo de Aquino que acababa tocando en el travesaño de la portería extremeña.

Pero con los últimos cambios de Salmerón y con una escuadra local que se iba metiendo cada vez más en su parcela, el encuentro cambió drásticamente su decorado en los minutos finales. El primer aviso de los extremeños llegaba en un testarazo desviado de Adilson Mendes, y pocos minutos también con la cabeza lo intentaba Francis Ferrón saliendo el cuero muy cerca del marco local.

Un error en la salida de pelota de los andaluces permitía a Ferrón intentar una vaselina con el meta debutante Fassi, pero el esférico se perdía por encima del travesaño en una dinámica donde parecía que era el San Fernando el que estaba con uno menos. Y así, a los 91 minutos Adilson hacía un golazo entrando en diagonal tras pared en el área, tiro raso y colocado para ponerle picante al final.

Y más aún cuando al minuto siguiente el local Lanchi veía la segunda amarilla por una entrada muy brusca con los dos pies por delante. Quedaba tiempo pero no pudo ser, y el Badajoz se marchaba de vacío con una tangana muy triste en el césped a la conclusión del encuentro. Demasiado accidentado el partido en Bahía Sur.