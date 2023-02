El Badajoz quiere seguir sumando ante el San Fernando

El Badajoz tiene un objetivo muy claro en su visita al campo del San Fernando (este domingo a las 18.00): sumar. Y si es de tres en tres, mejor que de uno en uno. Pero lo que sí que tienen muy interiorizado en el cuadro pacense es que, si quieren rubricar cuanto antes la permanencia, todo pasa por ir acumulando resultados que le permitan añadir puntos a su casillero en la tabla clasificatoria.

Para este encuentro, el técnico blanquinegro, José María Salmerón, tiene la feliz noticia de recuperar a Jesús Alfaro, una vez que este ha cumplido su sanción tras ser expulsado en Algeciras. Otra buena nueva es la de un Edu Sánchez que, aunque no pueda estar en este encuentro, sí que se le espera para los siguientes compromisos del equipo. «La evolución de Edu es muy buena. El miércoles ya entrenó con el equipo. Espero que para la semana que viene esté en buenas condiciones y pueda entrenar con nosotros», comentó el preparador andaluz durante su comparecencia previa al choque.

Este partido será nuevamente decisivo, ya que se mide a un conjunto necesitado de victorias para salir de los puestos de descenso. Por tanto, todo lo que sea puntuar en este campo ayudará al Badajoz a dar pequeños pasos de cara a su objetivo por la permanencia. Además, viaja a un estadio cuyas visitas recientes no han traído consigo precisamente buenos resultados, ya que cayeron en sus tres últimas visitas a La Isla. Además, al cuadro andaluz solo han conseguido derrotarlo una vez en los últimos siete enfrentamientos. Por ese motivo, se antoja un duelo en el Iberoamericano que será de todo menos sencillo. El propio entrenador del Badajoz también es conocedor de la gran dificultad que entraña este choque. «Tienen muy buenos jugadores. En las bandas están bien cubiertos. Son capaces de sacar mucho redito de cualquier jugada, tendremos que estar muy atentos», asegura.

Regularidad

El técnico andaluz hablaba hace apenas unas semanas que le gustaría alcanzar una regularidad de resultados. El propio Salmerón sabe que hay mucho margen de mejora en las actuaciones que su equipo está teniendo, pero pone en valor los puntos que se están consiguiendo. «Tenemos que ser humildes. Cumplir nuestro objetivo es que el Badajoz esté el año que viene en esta categoría. Ojalá podamos pensar en otras cosas y estar más cerca de arriba que de abajo» , concluyó el técnico.