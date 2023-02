Salmerón pone en valor el exiguo botín del Badajoz

La resaca del último resultado del Badajoz no deja un mal sabor de boca en un club blanquinegro que insiste en ver otra perspectiva. El equipo que dirige José María Salmerón ha mejorado sus prestaciones a nivel defensivo-este domingo apenas concedió ocasiones y no encajó gol-, acumula ya seis partidos sin perder, y tiene el descenso un punto más lejos que antes de empezar la jornada restando una fecha menos para la conclusión de la liga.

Está claro que el domingo había caras largas tras el empate frente al Rayo Majadahonda. El Badajoz quería ganar para poner siete puntos de ventaja sobre las posiciones de peligro y para empezar a asomarse al ‘Top 5’ de la liga que le permite jugar por ascender a Segunda. No obstante, el discurso de prudencia se mezcla con el conformismo de no haber perdido. «Un punto que nos sabe a poco. Seguimos en una buena línea. Seguimos invictos en este 2023. Este es el camino», expuso Kike Royo a través de su cuenta de Twitter. Este mismo discurso, que fue el del técnico Salmerón al finalizar el encuentro, también fue compartido por otros compañeros en el vestuario del Nuevo Vivero. «Merecimos mucho más, pero este es el camino», añadió el centrocampista Jannick Buyla. «Seguimos en buena dinámica. El equipo se está encontrando cada vez mejor, el gol ya va a llegar, lo importante es sumar», dijo Mariano en redes sociales. El preparador andaluz combinó en su discurso algunos tintes de autocrítica, con otros de resignación y conformismo. «Tenemos que mejorar, pero he visto un equipo sólido dentro del campo, que ha trabajado mucho y que ha hecho que el contrario no tenga ni una ocasión de gol», comentó el propio Salmerón a la conclusión del choque de este domingo.

Racha inédita

El Badajoz ha encadenado, por primera vez esta temporada, una racha de seis encuentros seguidos sin perder. Algo que no había logrado en el presente curso ni en la efímera estancia de Jové en las seis primeras jornadas, ni tampoco desde la llegada de Salmerón. El último precedente parecido data de la temporada pasada desde el último choque que dirigió Óscar Cano, que terminó con empate ante el Racing de Ferrol hasta la primera derrota de la era Jové ante el DUX. Por medio transcurrió una buena racha inicial del técnico catalán, en el que venció en Talavera, empató en El Sardinero o lograron una victoria histórica ante el Dépor en el Nuevo Vivero por tres tantos a cero. Al finalizar la temporada tuvieron otra racha similar, contando con el triunfo sin jugar ante el Extremadura.