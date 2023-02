El Badajoz, sin chispa ante el Rayo Majadahonda

Pocas veces un empate a cero ha acabado siendo un resultado tan justo al final de un partido. El marcador fue fiel reflejo de lo que propusieron sobre el verde Badajoz y Rayo Majadahonda. Los primeros tuvieron escasas opciones de ganar. Los segundos, casi ninguna. Y así, es complicado que el marcador se mueva. Cuesta contabilizar oportunidades en un duelo en el que las imprecisiones abundaron y en el que el rigor defensivo de ambos contendientes fue lo poco -por no decir lo único- que se pudo destacar de un partido que, por el bien del fútbol, más vale que se olvide cuanto antes. El Badajoz, que dispuso de un par de llegadas en la primera mitad, se fue quedando sin chispa durante el transcurso del partido. Por su parte, el Rayo, que pareció más que satisfecho con el punto obtenido en tierras pacenses, no dio muestras de tener ambición alguna por querer anotar ningún tanto durante este envite.

Debut de Josete

El técnico José María Salmerón volvió a optar nuevamente por el dibujo de tres centrales para buscar asentar su seguridad defensiva. El recién llegado Josete debutó en este compacto dibujo para formar junto con Mariano y Juanmi, mientras que Carlos Cordero actuó como carrilero con recorrido por la izquierda, mientras que su tocayo Calderón hizo lo propio por la banda derecha. Raúl Palma esperó su oportunidad desde el banquillo, ya que el preparador andaluz apostó por Mancuso y Buyla en la medular y por un tridente formado por Adilson, Zelu y Gorka Santamaría, ante la ausencia por sanción de Jesús Alfaro.

La primera mitad fue espesa y muy escasa de ocasiones. El peligro llegaba principalmente de las cabalgadas de un activo Adilson. En los primeros compases del juego, el extremo luso lo intentó sin suerte con una jugada que finalizó en las manos del portero. El portugués lo seguía intentando. Por eso, mediado el primer acto, conectó con Gorka Santamaría para que el ariete vasco probara nuevamente a Lucho. El meta visitante conseguía hacerse con el cuero sin demasiadas complicaciones. Casi a renglón seguido, fue Gorka el que cedió para que Zelu pusiera una tentativa que finalizó en córner. El conjunto local mantuvo al Rayo alejado de la portería. Lo único parecido a una ocasión fue un centro desde la derecha en el que Zozulya no logró efectuar el remate de forma certera.

Segunda parte

El comienzo de la segunda mitad siguió exactamente el mismo guion que la primera. Un juego lleno de imprecisiones, pocas oportunidades y el balón transitando continuamente por el centro del campo. Raúl Palma reemplazó tras el intermedio a un Mancuso que había visto la amarilla durante el primer acto del choque. En el tramo inicial de esta segunda parte también ingresaron al terreno de juego David Soto y Francis Ferrón en detrimento de Zelu y Gorka Santamaría.

Pero el encuentro no sufría modificación alguna. Ni con cambios ni sin ellos. A Kike Royo le probaron por primera vez con un tímido disparo lejano que no supuso amenaza alguna para el meta blanquinegro. Costaba mucho contar llegadas a la meta rival. En ámbito de ocasiones, el panorama era aún más discreto si cabe. Los de Salmerón dispusieron de una doble ocasión a balón parado. Pero ni por esas. Los locales no eran capaces de poner en jaque la portería defendida por Lucho.

La última opción clara de gol del Badajoz llegó tras un robo de Raúl Palma en el campo rival. El centrocampista combinó con Adilson y Ferrón para que el de Chiclana finalizara la jugada estrellando el balón en el palo. Este lance fue el que terminó de desesperar a una hinchada que, pese a mostrar un notable aumento en el aforo del estadio, no fue correspondida con una buena actuación de su equipo. El cuadro pacense tiene que conformarse con un punto que le hace alejarse de los puestos de descenso.