Un autocrítico Salmerón da por bueno el punto del Badajoz

El Badajoz sumó un nuevo punto en Algeciras y eleva a cinco su racha de encuentros sin perder. Aunque los blanquinegros se adelantaron en el marcador y pudieron romper el maleficio de la localidad andaluza, dónde jamás habían ganado, lo cierto es que tras el tanto del empate del conjunto local, el resultado se acabó dando por bueno. Supone dejar las cosas prácticamente como estaban, pero faltando una jornada menos. Y eso, para un equipo que este año aspira a una permanencia sin sobresaltos y que se mantiene cuatro puntos por encima de los puestos de peligro, es algo más que una buena noticia. De hecho, aunque aún sea remota, el cuadro pacense está a ocho puntos de la quinta plaza, una ventaja que ya pudieron recortar hace cuatro temporadas cuando se finalizó en posiciones de ‘playoff’ y el pasado curso cuando volvieron a ocupar puestos de fase de ascenso después de haber estado a nueve puntos de distancia.

Y es que, tras una primera mitad igualada, en la que Adilson volvió a marcar la diferencia para que Gorka Santamaría volviera a probar las mieles del gol como blanquinegro, tras el descanso el equipo de Salmerón no supo gestionar la ventaja de un gol y acabó teniendo que firmar el empate. «Hemos empezado bien la primera parte. Ha habido dominio alterno. En la segunda parte nos ha confundido nuestra situación. No solo hay que defender cuando tengas la pelota. Hay que atacar al rival e intentar hacerle daño, porque sino, el rival en vez de diez ataques te hace 25. Ahí nos hemos equivocado», afirmó el preparador andaluz tras el encuentro. «Hay cosas que no hemos hecho bien. Sobre todo a la hora de no tener control del partido. Hemos dejado pensar demasiado al rival y el balón ha rondado más por nuestra área», añadió.

Más sanciones

En las últimas semanas, al Badajoz no le está acompañando la fortuna en cuanto a bajas por sanción. Si por lesión ya solo quedan en la enfermería el lateral Edu Sánchez, que ya está en la recta final de la recuperación, y Borja García, al que aún le falta más de un mes para regresar, varios han sido los futbolistas que se han perdido encuentros por tener que cumplir sanción. Si Adilson pasó por ahí hace algunas semanas, o recientemente los tres argentinos del equipo -Mariano, Gianluca Mancuso o Pérez Acuña- también han causado baja por acumulación de amarillas, esta vez será Alfaro el que no pueda estar para el compromiso del próximo domingo ante el Rayo Majadahonda. El extremo andaluz fue expulsado este domingo ante el Algeciras y será el próximo jugadora que tenga que cumplir sanción.