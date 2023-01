El Badajoz vuela alto y tumba al líder

El Badajoz es un equipo capaz de lo mejor y lo peor. Si la semana pasada estuvo claramente más cerca de lo segundo, solo seis días después ha dado su mejor versión ante el Alcorcón, líder de la categoría y el campeón de invierno, en un encuentro lleno de oficio y eficacia que permite respirar en la clasificación. Los locales se han impuesto con dos tantos muy celebrados en un Nuevo Vivero que tenía hambre de festejos.

Salmerón dio la alternativa desde el inicio a Juanmi en el eje de la zaga desplazando a Cordero al costado izquierdo de la defensa. Pérez Acuña repetió en el lateral diestro, mientras que en el centro del campo un portentoso trivote formado por Raúl Palma, Mancuso y Buyla tenía la clara intención de frenar las acometidas del Alcorcón. El regreso de Adilson a la titularidad una vez superada su sanción, y la presencia de Gorka Santamaría, que formó desde la partida ocho meses después.

La primera mitad mostró un correoso Badajoz que quería ponerle difícil al Alcorcón sus aproximaciones a la meta de Kike Royo. Pablo García amenazó la portería local al filo del cuarto de hora con un remate que no vio puerta. El desarrollo de este primer acto transcurría con el cuadro madrileño queriendo llevar la iniciativa y con un equipo local que lograba solventar los incendios. Al filo de la media hora, ambos conjuntos disfrutaron de su más clara oportunidad. Primero fue el Badajoz, con un lance en el que Adilson se queda solo ante Jesús Ruiz y no acierta a definir. El meta, muy atento, interceptó su tentativa. Acto seguido, fue Chiki el que probó fortuna tras aprovecharse de una error defensivo del Badajoz. Su disparo lo despejó un Kike Royo que firmó una alianza con el travesaño para evitar el primero de la tarde-noche del cuadro alfarero.

Una acción de peligro de Pablo García a balón parado fue la última gran opción del Alcorcón antes de llegar al descanso. Su disparo se marchó desviado y fue otra de las más claras ocasiones de un disputado y plano encuentro.

Segunda parte

El técnico del Alcorcón no vio claras las cosas y movió el banquillo tras el descanso. Durante los primeros minutos se prolongó la dinámica de la segunda mitad en el que balón merodeaba constantemente por el centro del campo y se dejaba ver poco en las áreas. No obstante, al filo de la hora de partido, cambió esta tendencia. Chiki volvió a dar una nueva advertencia para adelantar a los visitantes con un disparo cruzado que no vio puerta. El que no falló fue Adilson. Una acometida desde la izquierda del extremo luso acabó con el balón dentro de la portería después un remate en el que se alió con la fortuna antes abrazar las redes. El tanto desató la locura de un Nuevo Vivero que se mantenía en tensión durante un disputado envite.

Salmerón movió ficha y fue retirando del terreno de juego a los futbolistas que veía más mermados. Mancuso y Carlos Calderón -el extremo ya había tenido problemas en el primer tiempo- fueron los primeros. Soto y Alfaro dieron un tono más ofensivo al equipo. Más tarde fue el turno para jugadores que no están acostumbrados en los últimos tiempos a tener un gran ritmo de partido. Palma y Gorka Santamaría fueron reemplazados por Burlamaqui y Ferrón, respectivamente.

Con el marcador en contra, el líder puso cerco sobre la portería de un Kike Royo que volvió a erigirse como santo gracias a una estirada milagrosa que mantuvo la mínima renta en el tramo final. Los blanquinegros sufrían ante el acoso del equipo alfarero, aunque también ponían el peligro con unas contras rápidas con las que amenazaban con cerrar el encuentro de forma definitiva.

Este definitivo tanto llegó ya en el tiempo añadido, justo antes del pitido final. Una gran acción colectiva terminó en las botas de un Zelu que había ingresado minutos antes al terreno para darle descanso a un Buyla sin aliento. El capitán celebró su cumpleaños de la mejor manera: logrando el gol que certificaba la victoria del Badajoz ante el Alcorcón.

Tras el pitido final, desde la megafonía se le cantó el «cumple años feliz» a Zelu y se anunció que la fan zone se mantenía abierta tras el choque. Y es que el extremo andaluz sí que iba a tener un cumple años muy feliz, pese a no poder salir desde el inicio.

Los blanquinegros duermen en la décima posición, con cuatro puntos por encima del descenso a la espera de que se juegue aún una buena parte de los partidos de la jornada.