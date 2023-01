El Badajoz quiere empezar a acelerar en la segunda vuelta

Con una más que agridulce primera vuelta ya finalizada, el Badajoz quiere hacer borrón y cuenta nueva una vez superado el ecuador liguero. Ahora tiene el objetivo de mirar hacia arriba en la clasificación y tratar de abandonar de una vez los puestos de peligro. No será fácil para los de José María Salmerón, ya que les visita el Alcorcón (19.00), líder de la categoría, y uno de los equipos más en forma de toda la competición. No obstante, el cuadro pacense ha dado buena imagen en sus últimos duelos ante colosos de la categoría. Tanto en las derrotas ante Córdoba y el propio conjunto alfarero en la ida, los del Nuevo Vivero dieron la cara. A esto hay que sumar el gran triunfo cosechado en el pasado mes de diciembre frente al Deportivo de la Coruña.

El técnico andaluz se muestra confiado, pese a que admite que este envite es de una gran exigencia. «Estamos capacitados para ganar a cualquiera, no hay ninguna excusa. Trabajamos para ganar y estoy encantado con la implicación de la plantilla, voy a muerte con ellos», comenta. Una de las claves que analiza el propio Salmerón para tratar de tumbar al Alcorcón es hacerse fuerte a nivel defensivo. «Creo que dejar la puerta a cero será muy importante para nosotros. Tenemos que ser más solidos en defensa, cuando recibimos gol disminuyen nuestras opciones de sumar», añade.

Pese a que regresa Adilson, la situación de efectivos disponibles no es halagüeña para el entrenador blanquinegro. No podrá contar con Borja García ni Edu Sánchez. Sobre este problema en el costado zurdo de la zaga también quiso incidir Salmerón. «En este momento, no tenemos ninguno lateral izquierdo puro. No tenerlo nos hace modificar cosas», dice.

Juanmi, nuevo refuerzo

Era un secreto a voces, ya que ni desde el propio club se negaba, pero al fin el central Juanmi García ha podido firmar por la entidad blanquinegra. Tras varias semanas en la que se llevaba intentando inscribir al futbolista, finalmente la operación ha llegado a buen puerto. El joven defensor murciano, de 21 años afirma llegar «muy ilusionado por trabajar y conseguir los objetivos del club».

Precisamente sobre este problema con los refuerzos y las inscripciones también se ha pronunciado Salmerón durante la comparecencia previa a este choque. «Hay algún jugador más que tiene que venir pero la situación hace que todo sea más lento», concluyó el míster.