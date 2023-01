El Badajoz quiere seguir creciendo

El Nuevo Vivero acoge un duelo que supone el final de la primera vuelta para dos equipos que quieren prolongar su buena dinámica. Tanto Badajoz como Talavera están al alza tras sus últimos resultados y guardan esperanzas de que este domingo sigan teniendo esas buenas sensaciones. Mientras los blanquinegros sonríen aliviados tras su último triunfo en Pontevedra, en un envite lleno de dificultades, que catapultó su moral, el Talavera empieza a asomar la cabeza a las posiciones que se encuentran fuera del abismo de los puestos descenso. Hace unos meses, cuando la escuadra manchega se incorporó de forma tardía a la competición, tras ser repescados por la expulsión del DUX, esto parecía impensable teniendo en cuenta su pésimo inicio. Tiempo después, la cosa es muy distinta y sueñan con la permanencia.

Sobre este estado de optimismo instalado en el Nuevo Vivero se ha pronunciado un José María Salmerón que ve como su plantel va incorporando nuevos efectivos. Si la semana pasada fue el centrocampista Jannick Buyla, esta semana ha sido Gorka Santamaría el protagonista. El retorno del ariete vasco ha supuesto un aporte de autoestima muy grande para una entidad que se estaba acostumbrando a los sinsabores. «Le agradecemos el esfuerzo que ha hecho porque si está con nosotros es porque él ha querido estar. Había clubes importantes que lo querían pero ha antepuesto otros intereses para estar con nosotros, lo ha puesto muy fácil», declaró Salmerón en la comparecencia previa al choque.

Bajas y recuperaciones

El capítulo de recuperaciones y bajas se ha movido mucho en el Badajoz. Los blanquinegros recuperan a efectivos que han sido indispensables en el dibujo de Salmerón. El técnico andaluz podrá volver a contar con Raúl Palma, que se perdió por lesión el primer duelo del año, y con Mariano y Mancuso, que estuvieron sancionados. Por contra, también tiene bajas muy sensibles. Edu Sánchez y Adilson, dos de los futbolistas más importantes de la plantilla no estarán por lesión y sanción respectivamente. En el caso del canterano, podría estar más de un mes fuera de los terrenos de juego, por lo que el conjunto pacense no tendrá ahora ningún lateral zurdo puro tras la salida durante este mercado de Luis Valcarce. No obstante, el entrenador del Badajoz se muestra optimista con las próximas incorporaciones, y afirma que una de ellas está a la espera del administrador concursal y que tienen otro también muy cerca de cerrarlo, por lo que podrían tener encarriladas dos incoporaciones. «El proceso en el que se encuentra el Badajoz supone una pequeña dificultad pero da seguridad a toda la entidad y tenemos que adaptarnos», detalló.

Respecto al Talavera, su rival de este domingo, el técnico advierte: no será un duelo fácil.«Tenemos que estar centrados y hacer nuestro papel tanto en defensa como en ataque». concluye.