El regreso del ‘buda’ del Badajoz

El retorno de Gorka Santamaría tiene altas dosis de espiritualidad. Porque es precisamente eso, un nuevo espíritu, el que va a traer el delantero bilbaíno al equipo. No en vano, durante su anterior etapa en el Badajoz, se le apodó como ‘el buda’. Su ausencia de pelo, emulando la imagen que iconiza esta creencia, sumado a una repetida forma de celebrar los goles en el que meditaba sobre el césped, hacen que sea una figura más que autorizada para devolver el equilibrio a un maltrecho karma blanquinegro.

Durante su primera aparición ante los medios aseguró que «no es un jugador que se guíe por el dinero». No en vano, este mismo jueves, el mismo día que se hizo oficial su llegada, compartió en redes sociales una foto portando una pancarta con el mensaje «Mi ciudad. Mi club. Mi familia», reforzando la idea que su retorno ha sido muy espiritual. «Lo que he sentido aquí no lo he vivido en ningún sitio. Soy feliz volviendo, mi familia está en su casa», ha afirmado durante una comparecencia realizada ante los medios de comunicación.

Su papel residual en Coruña, sumada a la mediática llegada de Lucas Pérez al cuadro blanquiazul, aceleró la desvinculación de Santamaría de Riazor. «El Dépor me comunica que quería rescindir mi contrato y a partir de ahí comienzo a comunicarme con Guzmán. Él fue la primera persona con la que hablé y fue todo bastante rodado».

Su llegada no ha sido nada sencilla. Se ha producido tras un complicado encaje de bolillos en las cuentas del conjunto blanquinegro. No obstante, la voluntad del club por incorporar al futbolista, y la del propio Gorka por regresar al Nuevo Vivero, han sido factores claves en todo este proceso. «Los tramites han sido más largos de lo esperado, pero yo quería venir y el club me quería y ha podido hacerse posible», sostiene el atacante.

Cariño mutuo

Y es que Gorka quería volver al Badajoz y el club estaba deseando volver a contar con él. Con esa mezcolanza de factores, era solo cuestión de tiempo volver a verle vestir la blanquinegra. «Son sensaciones increíbles las que siento. El cariño es mutuo, me emociona mucho ver los mensajes que me llegan. Es impresionante», afirma.

El pasado verano dejó la entidad blanquinegra por una voluntad casi impuesta de Luis Oliver. El directivo blanquinegro se oponía a que siguieran los cuatro capitanes que habían liderado varias de las acciones con las que protestaron por su complicada situación. La voluntad de Gorka, por su parte, parece ser que era algo distinta. «Si por mi hubiera sido, el año pasado hubiera continuado. Los que mandaban en aquel momento no querían a ninguno de los capitanes», relata.

El atacante sabe a la perfección que el ataque blanquinegro necesita goles. «Creo que Francis y yo somos delanteros complementarios, con gol y podríamos jugar juntos», concluyó. Podría ‘redebutar este domingo en el duelo ante el Talavera.