El Badajoz anuncia con ilusión el regreso de Gorka Santamaría

Después del estupor y el desconcierto al comprobar que el fichaje de Marco Tulio se escapaba de forma incomprensible, en el Badajoz se vivió un día de profunda ilusión tras mucho tiempo. Había muchas ganas de que Gorka Santamaría volviera a vestirse la blanquinegra. Y esa imagen se ha producido finalmente este jueves. El delantero vasco regresa al Nuevo Vivero. Solo ha estado unos meses fuera de la capital pacense. Pero ha parecido una eternidad.

Durante la jornada, el administrador concursal dio luz verde a la incorporación del el ex jugador del Dépor. A media tarde se producía el esperado anuncio. Con un emotivo vídeo y haciendo el habitual gesto del corazón con el que ha celebrado un buen puñado de goles en Badajoz, se consumaba el regreso del hijo pródigo. La novedad es que ahora llevará el dorsal 14, y no el 11 como en su anterior etapa. «Con muchísimas ganas de ayudar en todo lo que pueda, con la ilusión de un niño y con el cariño de todos vosotros esto se convierte en la mezcla perfecta. Gracias por tanto», aseguró Gorka en su Twitter oficial.

Se trata del segundo refuerzo invernal de la entidad blanquinegra tras la llegada la pasada semana del centrocampista Jannick Buyla. El central Juanmi García podría ser el siguiente, pero de momento el conjunto pacense no ha hecho oficial esta incorporación y habrá que ver si puede llegar a tiempo para el crucial choque que tendrá que afrontar el equipo dirigido por José María Salmerón el próximo domingo ante el Talavera en el Nuevo Vivero.

Arana y el caso marco tulio

El Badajoz ya tuvo la intención de incorporar a Marco Tulio durante el pasado mercado estival, pero finalmente la situación concursal no permitió hacer efectiva la ficha del futbolista carioca. No obstante, Tulio se quedó varios meses entrenando en Badajoz y formando parte del grupo como uno más de la plantilla, esperando que durante esos meses pudiera resolverse su situación para poder estar sobre el terreno de juego. De hecho, todo parecía encarrilado cuando el director deportivo del Badajoz, Patricio Arana, aseguró en la COPE el pasado sábado que el futbolista «volaría a Badajoz en los próximos días». No obstante, a última hora de este miércoles todo se torció, y se produjo un extraño movimiento incorporándose al Salanca de Tercera Federación, dos categorías por debajo del Badajoz.

Arana afirmó que «tratamos de cerrarlo nosotros antes de que lo anunciara Salamanca, pero no se logró». El propio director deportivo, lejos de dar este capítulo por cerrado, sostiene que el Badajoz seguirá peleando por su fichaje. «Se seguirá insistiendo para ver si se puede llegar a un acuerdo, pero no esta fácil», concluyó.