El Badajoz se mide a la adversidad

Parecía complicado que el Badajoz pudiese comenzar el año con más complicaciones de las que terminó el pasado. No obstante, el Badajoz arranca su curso deportivo en 2023 este sábado (19.00) en Pasarón con un encuentro ante el Pontevedra con una plantilla demasiado corta se ha visto aún más mermada a finales del mes de diciembre tras las marchas de Luis Valcarce, Theo Chendri y Javi Ros. La única llegada que se ha producido hasta el momento de Jannick Buyla no compensa, hasta el momento, el daño ocasionado por las marchas durante el mercado invernal. A esto hay que unir además las bajas por sanción de Mariano Gómez y Gianluca Mancuso, que vieron la quinta tarjeta amarilla durante el último choque del año ante el Linares. Otro importante contratiempo viene a causa de las molestias que sufre Raúl Palma y por la ausencia de Borja García, que no podrá estar en este partido por lesión.

