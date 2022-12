El Badajoz comunica las bajas de Luis Valcarce y Javi Ros

El Badajoz se sigue moviendo en el mercado y no precisamente para anunciar la llegada de incorporaciones. El club blanquinegro ha hecho oficial este jueves la marcha de Luis Valcarce y Javi Ros, otros dos futbolistas que habían perdido peso en el once, aunque no por motivos futbolísticos.

