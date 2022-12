El grupo Oliver no asegura su continuidad en el Badajoz

El Badajoz puede estar cerca de vivir nuevos cambios en su accionariado. El grupo Oliver, que es socio del 40% de las acciones, ya no asegura su continuidad en el club y no descarta ningún escenario una vez que Atlantic haga frente al pago pendiente que aún tiene con Agapito Iglesias cuya fecha límite es el día 20 del presente mes de diciembre. No obstante, también apunta que «son simples rumores» las informaciones que han circulado en redes sociales acerca de una marcha inmediata de la entidad blanquinegra.

No hace ni un año que Lanuspe llegó al Badajoz y desde entonces se han sucedido los movimientos dentro del conglomerado que gestionó el club durante los primeros meses y que tomó las riendas a partir de junio. El grupo Oliver comenzó el camino en el club blanquinegro junto con un Agapito Iglesias que quiso mantener en secreto su identidad ante la oleada de críticas en su llegada al club. En su día se llegó hablar de hasta cuatro socios, de los cuales uno se marchó, pero nunca llegó a trascender el nombre del resto del grupo que formaba parte del accionariado de Lanuspe. Una vez finalizada la pasada campaña, el grupo Atlantic hizo acto de presencia en el club como socio mayoritario, aunque tardó varios meses en aparecer de forma definitiva en el Consejo Superior de Deportes de forma legal. Ahora sería este 40% del accionariado el que podría cambiar de manos en el caso de que el grupo Oliver acceda a vender, poniendo así punto y final a su etapa en el club. Aunque desde el socio minoritario sí que se han pronunciado, Atlantic aún no lo ha hecho. Ya pudo afrontar muy cerca de la fecha límite el anterior pago y ahora tendría el día 20 marcado en rojo en el calendario para hacer el pago a Agapito Iglesias. Discrepancias El presidente del club, Luis Díaz-Ambrona, no ocultó durante su intervención en el programa ‘El Descuento Blanquinegro’ que existen actualmente importantes diferencias entre los dos socios que forman parte de la propiedad del Badajoz. «Hay discrepancias entre los dos grupos, pero como en cualquier otra empresa. La única diferencia es que en el fútbol todo toma un cariz más pasional», expuso. No obstante, Díaz-Ambrona fue más allá. En materia del mercado invernal se refirió a la situación de los dueños del club para que el Badajoz pueda fichar en enero. «Para fichar necesitamos la autorización del administrador concursal y que se claree la situación de la propiedad». Respecto a este último apartado, dejó entrever que podría haber cambios antes de final de año, por lo que en las próximas semanas podrían darse novedades en el club.