El Badajoz quiere volver a bailar bajo la lluvia ante el Deportivo

Atípico martes festivo lleno de fútbol en el Nuevo Vivero. El Badajoz recibe al Deportivo en una de las grandes citas de la temporada que se disputa a mediados de la semana del puente de diciembre por designios de un calendario caprichoso. Los blanquinegros se miden a a los gallegos a las 20.00 un choque al que no le faltan alicientes. Por un lado, ambos están obligados a ganar. Unos para salir de los puestos de descenso. Otros, por su parte, precisan del triunfo para no desengancharse del liderato. Por otro lado, este encuentro supondrá el regreso de varios viejos conocidos,Isi Gómez, Gorka Santamaría y Óscar Cano vuelven a la capital pacense.

Para este choque, Salmerón tampoco podrá volver a contar con el lesionado Valcarce y tiene además la duda de José Mas, por lo que tendrá que recomponer un once que se prevé nuevamente como una de las grandes incógnitas. Todo ello, sumado al sinsabor de no haber sido capaz de derrotar al Unionistas en la pasada jornada pese a contar con superioridad numérica durante más de ochenta minutos donde además fallaron un penalti. «Todos tenemos la mala sensación del sábado. Se nos pusieron las cosas de cara y no hicimos un buen partido. El deporte tiene este tipo de circunstancias», declaró Salmerón en la previa de este encuentro.

Respecto al duelo frente al Deportivo, donde los blanquinegros esperan repetir la fiesta bajo la lluvia -para este martes también es posible que haya precipitaciones- que tuvieron el pasado mes de marzo cuando lograron imponerse por un contundente tres a cero. Mucho han cambiado las cosas desde aquel entonces -Gorka Santamaría e Isi Gómez estarán en el bando rival-, aunque bien es cierto que en el Nuevo Vivero se resisten a perder la fe. «Sabemos que podemos hacerles daño y trataremos de ganar el partido. Hay que meter intensidad al juego y trabajar mucho», afirmó Salmerón en rueda de prensa.

«Badajoz me dio mucho»

Óscar Cano regresa a la que fue su casa durante unos meses y lo hará esta vez en la atípica ubicación del banquillo visitante. El técnico granadino no ha ocultado que será un día especial para él. «Badajoz me dio mucho. Todo lo que puedo decir son buenas palabras. Crecimos como personas porque la adversidad te hace sacar cosas que pensabas que no tenías. Allí me encontré gente extraordinaria», comentó durante la rueda de prensa previa a este duelo.