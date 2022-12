Dice un proverbio chino que hay tres cosas que no vuelven atrás: la flecha lanzada, la palabra dicha y la oportunidad perdida. En este último ejemplo, el Badajoz se ve muy reflejado tras lo ocurrido este sábado en Salamanca ante Unionistas. En superioridad numérica desde el minuto 10 y con un penalti fallado al filo del descanso, el cuadro pacense desperdició una nueva oportunidad para escalar posiciones y se mantiene en puestos de descenso antes de afrontar el doble duelo vital frente al Dépor el martes y el Mérida el domingo siguiente en mitad de un calendario exigente y maratoniano.

El técnico blanquinegro, José María Salmerón, se mostró contrariado y autocrítico en la comparecencia posterior al choque. «No me ha gustado nada el partido. Jugar con un hombre más nos ha perjudicado y nos ha hecho estar muy imprecisos», declaró. Pero el preparador andaluz fue más allá en su valoración. De hecho, más allá del estado futbolístico, también se refirió al ámbito más emocional. «Nos vamos decepcionados porque hemos perdido dos puntos. No hemos hecho las cosas bien para ganar el partido. Hemos estado lentos en la circulación y no hemos tomado buenas decisiones», añadió.

Kike Royo, el mejor

Pero lo peor del Badajoz en este partido no es solo que se vieran incapaces de crear peligro en el área rival ante un conjunto que estuvo más de ochenta minutos (si se suma el tiempo añadido) en inferioridad numérica. El conjunto blanquinegro casi que tuvo que dar gracias por sumar un punto en unas circunstancias en las que estaban exigidos a sumar los tres y más con el penalti fallado por parte de Zelu. Las intervenciones de Kike Royo evitó que el botín obtenido por el Badajoz en tierras salmantinas fuera aún peor. «No debería haber sido el mejor, pero Kike ha sido el mejor. Ha estado sensacional deteniendo las ocasiones del contrario», afirmó.

El Badajoz desperdició dos circuntancias que le dieron ventaja en el partido. Ni con la expulsión ni con el penalti en el tramo final del primer tiempo pudieron frente al Unionistas y la oportunidad de adelantar a un rival directo se fue al traste.

Autobús a Mérida

Aunque el primer partido en el horizonte para el Badajoz es este martes a las 20.00 frente al Dépor, el gran clásico ante el Mérida del siguiente domingo no puede esperar. El club pacense ha comunicado que los aficionados podrán tener bus y entradas al partido en el Romano por un precio de 23 euros.