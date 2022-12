Primera etapa de montaña para un Badajoz que quiere escalar

El Badajoz protagoniza este sábado a las 18.00 frente al Unionistas en Salamanca un duelo de dos equipos que tienen prisa por acabar con una situación clasificatoria que les incomoda profundamente. Ambos conjuntos están separados por solo un punto y tienen en este encuentro una gran oportunidad para escalar ante un rival directo. De forma coyuntural, el Unionistas está fuera del descenso y el Badajoz dentro, pero esa situación puede cambiar dada la cercanía de ambos conjuntos en la tabla.

Mientras que el cuadro salmantino está mostrando una irregularidad manifiesta con una racha de dos triunfos consecutivos que se vio ferozmente interrumpida por dos derrotas seguidas, el Badajoz vio cercenado su conato de remontada liguera el pasado sábado tras caer con honores frente al Córdoba, actual líder de la competición.

Salmerón podrá contar casi con su plantilla al completo y solo tiene la baja de un Luis Valcarce que sigue arrastrando problemas para poder participar en los últimos encuentros. El técnico blanquinegro, José María Salmerón ha valorado este tramo exigente de la temporada en el que tendrá que afrontar tres encuentros en apenas ocho días. «Jugar sábado, martes y domingo no es lo habitual en estas categorías. Tenemos que descansar bien y analizar detenidamente las cargas de trabajo», declaró el entrenador blanquinegro durante la comparecencia previa a este choque. Respecto a esta agenda cargada de partidos, el preparador andaluz solo mira al de este sábado. «Ahora mismo solo me preocupa Unionistas. Claro que me gustaría conseguir los nueve puntos, pero no tiene sentido pensar en el Dépor», añadió.

Rotaciones

Precisamente ante este cúmulo de partidos, una de las preocupaciones del entorno blanquinegro es cuidar a una plantilla corta para evitar el excesivo desgaste. Salmerón no dio demasiadas pistas durante la rueda de prensa. «Prefiero poner a un futbolista que se encuentre al 100% que a uno que esté al 60%. Vamos a tratar de llegar en las condiciones más optimas al siguiente partido», afirmó.

Al ser uno de los desplazamientos más asequibles y cercanos para la afición blanquinegra, se espera que un nutrido grupo de hinchas del Badajoz acompañen al equipo en este desplazamiento y disfruten de una jornada de convivencia y de fútbol.