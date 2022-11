El Badajoz examina su capacidad de soñar ante el líder

Tras catar un buen bocado en los dos últimos encuentros con un par de triunfos seguidos que han sido balsámicos, el Badajoz pone encima de la mesa el plato principal para ver si es capaz de hincarle el diente. A priori, no parece tarea sencilla, ya que el Córdoba llega al Cívitas Nuevo Vivero tras una racha espectacular que le ha servido para lograr auparse al liderato liguero de forma solvente. No obstante, está más que demostrado que todo puede pasar en una categoría donde el favoritismo no sirve absolutamente para nada.

Relacionadas El Badajoz alcanza su mejor versión antes del tramo decisivo