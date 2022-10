El Nuevo Vivero aparece como la mejor terapia para el Badajoz

Duelo de heridos en el Cívitas Nuevo Vivero. Casualidades de la vida, tanto Badajoz como la Balompédica Linense no solo comparten los colores que rigen un sentimiento. También son dos históricos cuya coyuntura estructural pasa por días enrarecidos. En el caso del conjunto pacense llega tras cosechar una derrota en Fuenlabrada que es de las que deja una mala resaca tras las sensaciones obtenidas. A esto hay que sumar el revuelo que se ha armado durante la semana por los rumores e informaciones acerca del concurso de acreedores de la entidad en el que viene a ser enésimo tambaleo que sufre la entidad por este asunto. No obstante, tampoco están siendo días fáciles para el equipo de la Línea de la Concepción. La mala racha de resultados ha llevado a que desde la cúpula de la Balona a prescindir del que fuera entrenador del Badajoz, Alberto Monteagudo. Su sustituto es un rostro de sobra conocido en el Campo de Gibraltar. Rafa Escobar ha tomado las riendas una vez más para sumar su cuarta etapa en el conjunto linense.

Y es que la racha que tiene el que será el rival del conjunto pacense este domingo a las 12.00 ha sido muy discreta desde que comenzara el curso hace ahora dos meses. La Balompédica no solo se encuentra en puestos de descenso tras haber podido sumar tan solo cuatro puntos en ocho partidos, sino que además, esos guarismos los han conseguido únicamente a base de empates tras no haber sido capaces de vencer aún en lo que va de campeonato. Algo mejor está el Badajoz, aunque su situación tampoco sea para tirar cohetes. Los de José María Salmerón han logrado obtener ocho puntos en otros tantos encuentros en lo que va de liga. Tres de ellos desde la llegada del técnico andaluz hace apenas dos semanas. El objetivo que tienen desde el Badajoz es poder ir creciendo a base de sumar de tres en tres en los partidos de casa. Por eso, en este tipo de envites la exigencia es máxima para un equipo que quiere aspirar a algo más que la permanencia en un inicio de temporada que no ha dado las sensaciones esperadas.

Contexto similar

El partido de este domingo recuerda mucho al último disputado en el Cívitas Nuevo Vivero, hace ahora dos semanas ante el Ceuta. El Badajoz llegaba con la urgencia de sacar los tres puntos ante un equipo que arrojaba un panorama aún más pesimista. Actualmente, la situación que tiene la Balompédica Linense recuerda bastante a la que tenía el cuadro ceutí hace quince días, habiendo destituido también a su entrenador en las primeras jornadas de campeonato. No obstante, los últimos precedentes sonríen al equipo andaluz en la capital pacense. Lograron un empate en la jornada inaugural de la 2017/2018 y se impusieron una temporada después en el partido que se convirtió en la cuchilla que rebanó el cuello de Patxi Salinas. A estos resultados se agarra el rival del Badajoz, mientras que los locales tratarán de cortar esa dinámica.

Salvo contratiempo de última hora, Salmerón tendrá la baja de Pérez Acuña, que fue expulsado el pasado sábado tras ver la doble amarilla y la de un Raúl Palma que vuelve a perderse otro partido por lesión.