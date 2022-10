Salmerón: «Prefiero una afición exigente como la del Badajoz»

Con las hechuras de un técnico veterano que acumula un buen puñado de años dirigiendo a equipos de la categoría de bronce se presentó José María Salmerón este viernes en el Cívitas Nuevo Vivero. Con un tono moderado y casi conservador, el preparador andaluz no dejó demasiado claro cuál va a ser el nuevo estilo de fútbol que se va a ver en la capital pacense. «Soy un entrenador que se acoge a las cualidades que tiene la plantilla. Eso es lo que me va a dar la manera de jugar. Veo el fútbol de una manera mucho más global. Me gusta que las transiciones del equipo sean veloces y que el bloque sea equilibrado. Me gusta mejorar todas las fases del juego», declaró.

