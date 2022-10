El Badajoz se encomienda a Salmerón

Tras unos días frenéticos llenos de rumores y cambios de cábalas para el nuevo inquilino del banquillo del Badajoz, el club blanquinegro puede por fin centrarse en el verde y, sin ir más lejos, en el crucial encuentro que tiene el próximo domingo a las 12.00 en el Cívitas Nuevo Vivero ante el Ceuta, otro equipo que ocupa la parte baja de la tabla y que comparte dinámica negativa con los pacenses en este inicio liguero.

Es cierto que José María Salmerón fue destituido en su experiencia más reciente en el banquillo del UCAM Murcia, pero no hay que olvidar que con ese mismo equipo logró ascender a Segunda División en 2016 tras conseguir un brillante campeonato durante la liga regular y batir posteriormente al Real Madrid Castilla en el duelo de campeones que permitía ascender de forma directa al que se lograra llevarse el gato al agua en esta eliminatoria.

No corrió la misma suerte en el Recreativo tres temporadas después. Durante ese curso calcó la trayectoria de equipos que fueron de menos a más y que llegaron al tramo final como un cohete. No obstante, ese año no corrió la misma suerte ante un Fuenlabrada que terminó logrando subir a la división de plata tras derrotar a los onubenses en ese envite.

Experiencia

A Salmerón le sobra algo que le faltaba a Isaac Jové: un puñado de años de experiencia desde los banquillos y además en la categoría de bronce del fútbol español, que no es sencilla de conocer, ni mucho menos de dominarla al dedillo. Especialmente desde su reconversión en Primera Federación, cuando se ha hecho aún más complicada una competición que tiene la mitad de equipos que antes. Su paso por Almería, San Sebastián de los Reyes, Poli Ejido, Deportivo Alavés, Murcia, Burgos CF, o los ya citados UCAM y Recreativo de Huelva son su mejor aval para que desde la directiva del Badajoz se haya optado por él en detrimento de una larga lista de candidatos formada por Sabas, Manolo Sanlúcar, ManuelMosquera, Juan Marrero, entre un largo etcéra.

Precedentes favorables

En los últimos precedentes en los que un entrenador ha debutado en el banquillo del Badajoz, la suerte ha sonreído al nuevo técnico. Jové obtuvo un empate con sabor a triunfo en El Sardinero; Óscar Cano condujo a los blanquinegros a un triunfo en la primera jornada de liga ante el Talavera; Fernando Estévez hizo lo propio ante el Don Benito y Nafti hizo lo propio ante ese mismo rival; Patxi Salinas se estrenó con triunfo en Villanueva de la Serena, Marrero lo hizo en casa ante el Santa Amalia y Agustín Izquierdo frente al Azuaga.

El único caso que quiere evitar el Badajoz es el de Pedro Munitis, que se estrenó en casa con derrota por la mínima frente al Córdoba en su estreno en el Nuevo Vivero allá por el mes de febrero de 2020.