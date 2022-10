Onésimo y Manolo Sanlúcar, principales candidatos al banquillo del Badajoz

El Badajoz sigue deshojando la margarita entre todos los candidatos que tiene para ocupar el banquillo del Cívitas Nuevo Vivero. Ahora mismo los despachos del estadio blanquinegro simulan un mercado de valores en el que hay muchas opciones abiertas en las que los aspirantes a ser el nuevo técnico del conjunto pacense suben y bajan enteros para ser el nuevo entrenador.

La entidad pacense sondeó hasta la mañana de este martes la posibilidad de que el italo-argentino Mauro Camoranesi se hiciera cargo del equipo, aunque tras ver la reacción de los aficionados en redes sociales, el propio José Luis Orantes recogió el cable admitiendo que el entrenador será español, desdiciéndose de una opción que estaba muy bien valorada por la directiva blanquinegra tras su paso, entre otros clubes, por el Cafetaleros de Chiapas mexicano.

Decisión final

Cada día que pasa en el club blanquinegro es un nueva cuenta atrás. El Badajoz hizo oficial la destitución de Isaac Jové el pasado sábado por la noche tras el encuentro ante el Racing de Ferrol y desde entonces no ha confirmado la llegada de su sustituto, por lo que la opción de que el nuevo entrenador llegue a tiempo para poder dirigir al equipo el próximo domingo ante el Ceuta se torna cada vez más complicada.

Entre el pasado domingo y el lunes comenzó el desfile de nombres con Sabas, Manuel Mosquera o Marrero entre algunos de los candidatos. Más tarde, salieron otros a la palestra como el caso de los últimos que aspiran a ser los inquilinos de este banquillo. Este mismo martes, tras descartar a la exótica opción de Camoranesi, el acuerdo parecía cercano con Onésimo Sánchez durante casi todo el día. El exentrenador de Valladolid o más recientemente Celta B, con el que logró jugar una fase de ascenso a Segunda era una de las opciones con más respaldo y se perfilaba como claro candidato.

No obstante, el preparador vallisoletano no era la única alternativa que se estaba valorando en el Badajoz. El nombre de Manolo Sanlúcar lleva sonando fuerte varios días y también cuenta con opciones para entrenar al Badajoz.

El técnico andaluz dejó buen recuerdo en Villanueva de la Serena, donde llegó hasta la segunda fase en los ‘play-off’ de ascenso, aunque, no obstante, en sus periplos en los banquillos más recientes no le ha acompañado la suerte ni en el Murcia, ni en el Atlético Malagueño ni con el Sanluqueño, con el que no pudo evitar su descenso a Segunda Federación.

Mientras se clarifica el nombre del que será el nuevo entrenador del Badajoz, en el conjunto blanquinegro han regresado al trabajo este martes tras dos días de descanso, con la presencia del preparador físico Curro Velázquez y bajo la supervisión del técnico del filial, Ricardo García y de Tete, su homólogo del juvenil.