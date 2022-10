Camoranesi, opción 'exótica' para el banquillo del Badajoz

Siguen aumentando los candidatos al banquillo del Cívitas Nuevo Vivero. La noche del sábado fue agitada con el despido fulminante de Isaac Jové tras la dolorosa derrota ante el Racing de Ferrol y durante el domingo y el lunes no han cesado de salir nombres para ocupar la plaza de técnico del Badajoz. No han tardado en salir nombres como Sabas, Manuel Mosquera o incluso Juan Marrero, pese a que este último tiene contrato con el Montijo. Otro de los nombres que también se ha puesto sobre la mesa es la opción de Manolo Sanlúcar, ex del Villanovense. Y seguramente haya una interminable lista de conocidos técnicos que aún no ha salido a la luz.

