El Badajoz confía en recuperar efectivos para el domingo

El Badajoz prepara el choque del próximo domingo ante el Real Madrid Castilla con la duda de saber qué jugadores tendrá disponibles. Los pacenses, que el pasado sábado tenían en la enfermería a Ferrón y Raúl Palma, vieron cómo Chendri, Alfaro y David Soto también caían en combate durante el choque ante el Algeciras. A todos estos nombres, hay que unir el de Gianluca Mancuso, que fue expulsado por roja directa y tampoco estará disponible para el próximo compromiso del equipo.

En estos momentos, el Badajoz confía en que, aunque no puedan estar todos, sí que alguno de ellos pueda estar en la convocatoria que se desplace hasta Madrid. El caso de Ferrón parece el más claro, ya que, si no ha habido variaciones durante la semana, el delantero podría estar disponible según comentó Isaac Jové en la rueda de prensa del pasado viernes.

Si se consigue la presencia del delantero andaluz, Isaac Jové tendrá resuelta la papeleta más complicada, ya que en la referencia del ataque es en la única posición que no hay un recambio natural. No obstante, las bajas de Alfaro, uno de los jugadores más desequilibrantes, y de Chendri, titular en todos los encuentros, tampoco parecen asuntos fáciles de solucionar en caso de que su nombre no pueda figurar en la convocatoria de este fin de semana.