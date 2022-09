Derrota muy cara del Badajoz

El Badajoz lamentó su primera derrota del curso (0-1 ante el Algeciras) en un choque lleno de infortunio. Los pacenses, que venían con las sensibles bajas de Francis Ferrón en el ataque y Raúl Palma en defensa, vieron como hasta tres futbolistas tenían que retirarse del terreno de juego por problemas con las lesiones. Además, los pacenses estuvieron más de media hora con un jugador menos tras la expulsión de Mancuso.

Isaac Jové dio la alternativa a David Soto en la referencia del ataque, mientras que Javi Ros partió por primera vez como titular en la medular ante los problemas de Raúl Palma. En la zaga, Pérez Acuña recuperó la titularidad en detrimento de José Mas.

El primer tiempo mostró una igualdad manifiesta entre dos equipos a los que les costaba superar la zaga rival. Zelu puso el peligro con una llegada que no consiguió finalizar tras una buena intervención de Pol Tristán. Antes, la había tenido el ex blanquinegro Álvaro Romero con una tentativa que se marchó por encima de la portería del equipo local. Pepe Mena también probó suerte a balón parado, pero Kike Royo apareció para mantener las tablas en el choque. A falta de diez minutos para el descanso, Isaac Jové tuvo que sufrir la primera de las muchas malas noticias que tuvo durante la tarde-noche en forma de lesión. Alfaro no pudo continuar y fue reemplazado por Adilson. Con este resultado inicial se llegó al ecuador del encuentro.

Más lesiones

Pero el Badajoz siguió acumulando contratiempos durante el choque. Y es que David Soto, que terminó el primer tiempo renqueante, tampoco pudo seguir en la segunda mitad. En su lugar entró un Burlamaqui que tenía muchas ganas de demostrar su valía. Pocos minutos después, el mal fario se prolongó en forma de una nueva lesión. Theo Chendri fue el tercer jugador en un lapso de menos de media hora que tuvo que abandonar el terreno de juego por problemas físicos. Mancuso, que fue el encargado de sustituirle en el verde, no terminaría el encuentro tras ver una controvertida roja directa tras una entrada a destiempo a un rival.

A contracorriente

Pero antes de verse con un efectivo menos sobre el campo, el cuadro local vio como su rival se ponía por delante en una jugada llena de rebotes en la que un viejo conocido, Álvaro Romero, puso el balón dentro de la meta pacense. El atacante andaluz empujó desde el área pequeña un balón en el que el Badajoz reclamó un posible fuera de juego.

Los blanquinegros, que tuvieron la opción de adelantarse por mediación de un Adilson que impactó el balón en la madera, se vieron de repente con desventaja numérica en el luminoso y en el terreno de juego.

Isaac Jové comenzó a mover banquillo en su intento por restituir la igualada en el marcador. Javi Ros y Valcarce dejaron sitio a Müller y José Más para intentar mover el árbol en busca del primer tanto en el bando local.

Precisamente el joven jugador argentino gozó de la mejor opción de los blanquinegros por perforar la portería defendida por el meta Pol Tristán. El jugador del filial recogió un rechace al borde del área tras una internada de Adilson y su disparo no vio puerta en su intento por ajustar el balón al palo largo para burlar a los defensores que custodiaban la meta.

Un impulso fallido

Con más corazón que cabeza lo intentó hasta el final un Badajoz que pagó caro su anárquico planteamiento y el infortunio que acumuló tanto durante los noventa minutos como en la víspera del choque.

Este encuentro, que se presumía como un termómetro para medir el estado de forma de los pacenses deja al equipo con un ambiente enrarecido tras haber sumado cinco puntos en cuatro después de esta derrota casera. Los pacenses, que duermen este sábado en la zona media de la tabla, esperarán resultados favorables que no le acerquen demasiado a la zona baja y que no les descuelguen en exceso de los primeros puestos de la clasificación.

Los blanquinegros tendrán la próxima semana la siempre complicada visita al Real Madrid Castilla en Valdebebas.