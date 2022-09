El Badajoz, al asalto de Majadahonda sin Francis Ferrón

Nuevo compromiso de un Badajoz que quiere seguir con la buena dinámica inicial en la que busca acumular todos los puntos posibles en las primeras jornadas de liga (de momento lleva 4 de 6). Los pacenses visitan este domingo (19.30) a un Rayo Majadahonda que aún no ha sido capaz de sumar en los dos primeros encuentros ligueros con la expectativa de seguir prolongando su inercia positiva y, al mismo tiempo alargar la negativa del rival.

Para este choque, Isaac Jové podrá contar con toda la plantilla a excepción de una baja muy sensible: el delantero Francis Ferrón está convaleciente a causa de una lesión y no estará disponible en a tercera jornada. Las alternativas pasan por alinear a Carlos Calderón o David Soto junto a los habituales Alfaro, Zelu o un Adilson Mendes que se ya está recuperado tras no poder participar en el choque de la pasada semana frente al San Fernando. La otra posibilidad que ha subrayado Jové es la de que el canterano Muller, que ha estado esta semana trabajando en la dinámica del primer equipo, participe también en este encuentro. No obstante, el preparador blanquinegro ha insistido en que hay alternativas para poder conformar un once de garantías este domingo. «Hemos trabajado con variantes y en cambiar el sistema. Hay que ver la que mejor se adapte al equipo sin cambiar la identidad», aseguró el técnico del cuadro pacense durante la previa.

Sin confianzas

Pese a que el Rayo Majadahonda ha perdido los dos encuentros que ha disputado esta temporada, Jové califica como «anecdótica» esta circunstancia, ya que lo considera un rival con mucho potencial en su plantilla. «Cuenta con jugadores determinantes y mucha pegada. Han generado muchas ocasiones de gol pero no han sido efectivos», declara el entrenador del Badajoz.

Otro de las cuestiones en las que se puso el foco sobre un rival que aún no sabe lo que es puntuar esta temporada será la incógnita del once inicial, que ya ha sufrido numerosas variaciones en los dos primeros capítulos ligueros. Sobre ello también se refirió Jové durante su comparecencia previa. «No sabemos qué nos vamos a encontrar realmente o el contexto. Tras dos derrotas no sabes qué modificaciones va a haber en su alineación titular», explica.

Y es que, al igual que el Badajoz, el Rayo también ha vivido muchos cambios durante este mercado veraniego.