Kike Royo: «Quiero retirarme en el Badajoz»

El victorioso debut del Badajoz ante la Cultural Leonesa del domingo ha dejado como jugador más valioso ‘MVP’ al guardameta blanquinegro, Kike Royo, tras firmar una gran actuación que permitió a los pacenses irse con la puerta a cero y sumar de tres en el choque inaugural de la liga.

El portero ha destacado una de las claves que les dio el entrenador, Isaac Jové, antes del choque. «El míster nos dijo que jugar bonito no nos garantiza ganar. A final de temporada nadie se acuerda si ganaste bien o mal, únicamente mira los puntos que tienes», dice.

Royo, que se marchó en verano del 2021, ha protagonizado en este mercado estival uno de los regresos más esperados al Nuevo Vivero. «El año lejos de aquí ha sido complicado. Me fui llorando y he vuelto llorando. Me ha tocado no jugar, que es el lado oscuro del fútbol. Cuando me dijeron de volver, ni lo pensé», describe.

El arquero, que aspira a llevar uno de los brazaletes del equipo, también se ha pronunciado sobre la situación institucional del club. «La directiva nos dijo que nos preocupemos solo del verde, que de lo demás se encargaban ellos», explica el propio Royo.

Respecto al duelo del sábado ante el San Fernando en el que supondrá el primer partido de liga como local del equipo blanquinegro, el meta riojano espera una gran respuesta de la afición. «La gente va a ir ilusionada el sábado después de haber ganado el primer partido. Nos vamos a dejar la piel para que se vayan orgullosos a casa», comenta.

Tras militar en el Cornellá en en el otro grupo de la categoría, ahora probará suerte en el otro hemisferio de la división de bronce. «El año pasado me tocó el Grupo 2, que creo que era más completo. Este año tras los descensos de Alcorcón y Fuenlabrada y el ascenso del Córdoba hacen este grupo muy complicado», admite.

En cuanto a su futuro, Kike Royo confía en su retorno al Nuevo Vivero no se trate de una estancia efímera y tiene la esperanza de que pueda prolongarse en el tiempo. «He firmado dos temporadas. Para mí sería un sueño retirarme aquí. Soy el portero que soy gracias al Badajoz. Este club me ha puesto en el escaparate», destaca.

Sobre el MVP que ha recibido esta semana después de una excelente actuación en el duelo en el Reino de León, que ha sido lo que le ha otorgado esta distinción por parte de la afición, Royo ha incidido en la comodidad y el buen ambiente que tiene en el Nuevo Vivero. «Para un jugador, lo más importante es sentirse valorado. Y yo aquí estoy genial», concluye.