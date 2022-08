Miguel Narváez, el último orgullo de Badajoz

Cada vez es más complicado ser profeta en tu tierra. Y es algo que se está extendiendo en todos los apartados del día a día. El fútbol es una realidad que no escapa a esta circunstancia. El CD Badajoz, concretamente, es buen ejemplo de ello. Si la pasada campaña solo tenían a un pacense -Jesús Clemente- en su plantilla, esta temporada vuelve a tener la misma tesitura, aunque cambiando el protagonista.

Miguel Narváez López (Badajoz, 29 de abril del 2002) ha sido el encargado de relevar a Clemente en el rol del último superviviente que juega en el Badajoz siendo de Badajoz. Tras llegar al club en alevines en 2012, coincidiendo con la refundación, pasó por esta categoría y vivió el primer año de infantil.

Tras su paso por el Don Bosco, donde sufrió una rotura del ligamento cruzado, regresó al club de la mano de Miguel Ángel Espejo. A partir de ahí, su paso por el juvenil en División de Honor y por el filial en Tercera han sido lo suficientemente satisfactorios para permitirles dar el salto al equipo sénior. «Me dijeron muchas veces cuando estaba en juveniles que en un par de años iba a estar jugando en el primer equipo», declara.

Sobre el hecho de ser ahora mismo el único jugador de la capital pacense que forme parte del plantel del Badajoz, no oculta un gran sentimiento de orgullo. «Es algo que me enorgullece. Es una forma de que el aficionado se vea representado de alguna forma en la plantilla. Al final es el equipo de tu ciudad. He tenido la suerte de llegar cuando el club se ha hecho más grande de lo que era», asegura.

Competencia sana

Según manifiesta el propio Narváez, la relación que tiene con Kike Royo, el compañero con el que comparte la demarcación de guardameta, está basada en el respeto y admiración. «Desde que he llegado al Badajoz, cuando empecé la pretemporada con Mehdi Nafti en Marbella, he coincidido con él y la relación ha sido magnífica. Me ha ayudado mucho. A pesar de que peleemos por el mismo puesto, es una competencia sana para mantener el máximo nivel». explica.

No obstante, pese a esa buena relación, el cancerbero pacense va a batallar por un puesto en el once del Badajoz a sus veinte años. «Soy a todos los efectos un jugador de la primera plantilla. Por eso estoy peleando por un puesto como titular», detalla.

Aunque no ha querido poner ningún objetivo concreto para el equipo a final de temporada, sí que incide en que «El equipo debe aspirar a lo máximo».