Ya es oficial. El estadio del Badajoz pasará a llamarse Cívitas Nuevo Vivero tras el acuerdo logrado entre el club y la promotora. Según el comunicado que ha publicado la entidad blanquinegra, el contrato será por una temporada aunque podría prorrogarse hasta cuatro más. Se confirma de esta manera lo que adelantó este periódico el pasado día 3 de julio. Se trata del primer caso en el fútbol extremeño en el que un recinto deportivo será monetizado a través de un nombre comercial. En el texto que ha sacado a la luz el conjunto pacense aseguran que también estará presente en la camiseta de la primera equipación y en todos los soportes publicitarios físicos y digitales.

En el mundo del fútbol lo improbable se vuelve viable en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién iba a pensar hace apenas un mes que el sustituto de Wanda para nombrar al Metropolitano iba a ser una entidad de origen extremeño? Probablemente nadie. Pero lo que al principio era una probabilidad muy remota se convirtió en un rumor que muy pocas personas podían tomar en serio. Y esa estupefacción también tornó rápidamente en una profunda sorpresa. Cívitas Pacensis, una promotora con sede en Badajoz había relevado a una de las más poderosas de China en uno de los patrocinios más importantes que puede tener un club que está considerado de los más potentes del mundo. A principios del mes de julio se hablaba ya de unas negociaciones muy avanzadas y apenas dos semanas después ya se estaba presentando el acuerdo en el estadio del Atlético de Madrid. Increíble,sí. Pero cierto.

Vinculación deportiva

En cuanto se empezó a relacionar el futuro de Cívitas al del Metropolitano, a los aficionados del Badajoz se les iluminaba la mente imaginando un acuerdo que también diera nombre al Nuevo Vivero, estadio del conjunto pacense. No solamente no era descabellado, sino que se convirtió en un razonamiento lógico, ya que se trata de uno de los patrocinadores principales del club blanquinegro. Hasta el momento, el logo de la promotora estaba en el pecho de la camiseta, pero eso ya casi sabía a poco. «Si esta empresa va a dar nombre al Metropolitano, el estadio de un club de Madrid, ¿cómo no van a hacer en el de su ciudad?», era la pregunta más repetida.

La incógnita no tardó demasiado en desvelarse. Apenas unas horas más tarde de que empezara a correr como la pólvora los rumores del acuerdo entre Atlético y Cívitas, desde este periódico se adelantó que el Badajoz también había entrado en escena para buscar comercializar el nombre del Nuevo Vivero. Y es que Luis Oliver, socio de la nueva propiedad blanquinegra, coincidió varios días de vacaciones con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado y máximo accionista del Atlético de Madrid según comentó a este medio el propio Oliver. Por lo que se ve que el enlace entre ambos clubes no solamente pasa por Cívitas. Además, el central Mariano Gómez también ha aterrizado en Badajoz a préstamo por el club colchonero, lo que da a entender que la promotora no es el único nexo común entre los blanquinegros y los colchoneros.

Acuerdos con nombre

El Badajoz ha confirmado este martes que Cívitas dará nombre al Nuevo Vivero durante el próximo año con la posibilidad de prolongar este acuerdo durante las siguientes cuatro temporadas. Este anuncio que llega un par de semanas después que el del Metropolitano no es el primer caso en el que esta entidad utiliza su nombre con fines de patrocinios vinculados al deporte. Tanto con el Santa Teresa como con el Baloncesto Badajoz han estado vinculados con la promotora, ya que esta ha sido parte de su onomástica durante las últimas temporadas, antes incluso de cerrar operaciones de patrocinio con el Badajoz. H