El Badajoz afronta el primer test de pretemporada ante Os Belenenses

El Badajoz se mide este miércoles al Os Belenenses en tierras portuguesas (19.00 hora local) en el que será su primer compromiso de la pretemporada. El ensayo de hace un par de semanas frente al Al Arabi no se considera un amistoso, por lo que los de Isaac Jové tendrán su debut frente al conjunto lisboeta. Esta misma semana también se medirán al Don Benito en el Vicente Sanz.

Tras varias semanas de entrenamiento, el Badajoz sigue presentando efectivos. Los últimos en hacerlo han sido Alfaro y Theo Chendri. El primero, procedente de la UDLogroñés, afirma que llegó al club tras varias recomendaciones. «He tenido muchos amigos que me han hablado bien del sitio. Como rival también he visto el ambiente», apunta. Respecto al planteamiento que llevará a cabo Isaac Jové, Alfaro también comenta que el técnico catalán parece tener claras sus ideas. «Han incidido mucho en que seamos un equipo rocoso y vertical. Me ha parecido un club muy profesional en todos los sentidos», destaca.

Por su parte, Theo Chendri puso el foco en la relevancia que tiene para su trayectoria futbolística ooder cambiar la Segunda Federación por la Primera. «Estoy en un momento bastante importante en mi carrera. Al acabar la temporada pasada, mi intención era jugar en Primera Federación», apunta. Respecto a sus compañeros, con los que aún se está conociendo, destaca la mezcla de «humildad y ambición» y en cuanto a Jové le pide que «sea intenso».