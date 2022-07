«Esta temporada no tocaba hacer un equipo de los míos»

Cuando atiende la llamada de El Periódico Extremadura Luis Oliver se encuentra en Madrid esperando su vuelo a Ibiza, donde pasará todo el mes de agosto de vacaciones. Afirma que está «disfrutando de la tranquilidad tras haber cumplido su cometido». Dentro de sus entretenimiento estivales está el fútbol y presenciar encuentros de pretemporada. Ha pasado varios días de vacaciones con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado y máximo accionista del Atlético de Madrid, donde los acuerdos que ambos clubs han gestado con Cívitas durante estas últimas semanas han sido algunos de los temas de conversación que han mantenido. Aunque el pasado mes de junio aclaró que se iba a hacer a un lado, lo cierto es que Luis Oliver Albesa (Buñuel, 1962) y su grupo tienen ahora mismo el cuarenta por ciento de las acciones del club después de que Joaquín Parra firmara y la venta del CD Badajoz cristalizara al fin. Algunas semanas después, y ya bajo un foco distinto, analiza el nuevo rol que tiene en el club desde que llegará allá por el mes de enero con un aterrizaje más que convulso.

Luis Oliver dijo que se iba a echar a un lado pero se le vio en la recepción con Guillermo Fernández Vara hace apenas unos días. ¿Qué labores hace Luis Oliver por el Badajoz a día de hoy?

La familia tiene un porcentaje importante de acciones. Mi hija está ahí de consejera y mi hijo Luis ha colaborado muy minuciosamente para hacer el equipo. Creo que no es lo mismo una cosa que otra. Considero que una cosa es hacerse a un lado y otra descuidar la gestión del día a día, donde estamos trabajando con los mexicanos codo con codo. A mí suelen llamarme cuando hay que concretar ciertos aspectos de los fichajes. Ha habido alguna cesión con algún equipo grande en la que he intervenido. Yo soy un viejo caimán y puedo tener hilo directo con los presidentes y con los dueños de los clubs. Tengo todos los teléfonos de todos los presidentes de Primera y Segunda División y he comido con cada uno de ellos unas veinte veces aproximadamente. A Mariano Gómez lo querían todos los equipos importantes de la Primera Federación. Todos los que te puedas imaginar. Entonces, llamé y nos lo dieron a nosotros. Mi trabajo ahora es mediar con este tipo de equipos para conseguir que vengan a Badajoz buenos jugadores.

Sus hijos están en el club. Uno tomando decisiones en materia de fichajes y otra en el consejo de administración. ¿Qué influencia diría usted que tiene sobre el papel que ellos desempeñan en el Badajoz?

Cada día menos. Mis hijos tienen la edad de José Luis Orantes. Son chicos formados y que han estado en varios clubs importantes. Mi hijo ha trabajado en el Betis, en el Córdoba y el Extremadura. Y mi hija también ha trabajado en el Atlético de Madrid y tiene mucha experiencia en contratos y en muchos aspectos jurídicos. Ellos tienen su autonomía, mucha personalidad y cada vez me llaman menos para consultarme.

En junio usted dijo que el Badajoz no iba a tener director deportivo porque el club no lo necesitaba. Pocos días después anunciaron y presentaron a Patricio Arana. ¿Nos lo explica?

Fue una decisión del grupo mexicano que yo respeto. En principio habíamos hablado de no tener director deportivo, pero en Atlantic cambiaron de opinión. Yo soy partidario de no tener esta figura, pero ahora que está lo vamos a apoyar para que pueda tener una buena labor y traer a buenos jugadores que nos ayuden.

¿En qué momento se produce la venta del club a José Luis Orantes?

Formalmente, hace un par de meses. Ellos estaban en el grupo con nosotros desde el principio. También estaba un grupo español que estaba poniendo dinero, pero tras la dureza que vieron en las redes sociales cuando aterrizamos aquí, vendieron su participación a José Luis Orantes y se marcharon. A la gente no le gusta que le insulten después de ir con el dinero por delante. Luego también hay que tener en cuenta que tenemos parado el negocio de las criptomonedas porque hace un mes bajaron un ochenta por ciento. Lo del ‘fan token’ igual lo dejamos para el año que viene. Actualmente, con el grupo mexicano, hacemos un muy buen tándem con el que esperamos llevar al Badajoz al fútbol profesional. Creo que podemos hacer algo grande.

¿Se puede desvelar alguno de los nombres del grupo español que vendieron sus participaciones?

Prefiero no decirlo porque no estoy autorizado. Era un grupo español muy ligado al fútbol que había tenido equipos en Primera División y muchos años de experiencia en esto. Aquí no había gente de gasolineras ni de Las Bahamas. Somos gente de fútbol y sabemos de qué va esto.

¿Cómo definiría la relación entre el grupo Oliver y Atlantic?

Nos estamos conociendo y tenemos mucha personalidad en ambos grupos. Estamos poniendo todo en común para la buena marcha del club y que todo funcione correctamente. El grupo mexicano lleva el tema financiero y económico, mientras que nosotros aportamos la experiencia mercantil y deportiva. Ellos no conocen a casi nadie aquí y les asesoramos en todas las áreas.

Ahora que está tan de moda ese término, ¿considera que Cívitas es la ‘palanca’ del Badajoz para reflotar su economía?

Cívitas es un importante socio estratégico. Puede ser una buena palanca económica para todo lo que queramos hacer por llegar al fútbol profesional. Su CEO, Alejandro Ayala, es muy futbolero, es del Atlético de Madrid y del Badajoz y existe una sintonía muy especial entre todas las partes.

¿Hay más ‘palancas’ para poder revertir esta complicada situación económica?

Los socios vamos a aportar el dinero necesario como ya hemos hecho hasta el momento. Hemos evitado que el club descendiera a Segunda Federación y vamos a seguir invirtiendo.

¿Está de acuerdo con el discurso de moderación y estabilidad que se ha instalado en el club o prefiere ser más ambicioso?

Ha habido muchos comentarios sobre que los mexicanos hablan de estabilidad y yo soy muy agresivo. Ambos hemos coincidido en que ahora mismo lo necesario es la moderación y la prudencia. Venimos de dos o tres años de un importante desfase presupuestario. El equipo del año pasado costaba tres millones y el de este año cuesta uno. Los cuatro que van a bajar a Segunda Federación tienen el mismo presupuesto que nosotros. Espero que para el año que viene Deportivo y Córdoba suban y podemos así hacer nosotros una inversión fuerte y hacer un equipo ‘Oliver’ con el que podamos ir de cabeza a por el primer puesto. Pero creo que esta temporada no tocaba hacer un equipo de los míos. Tocaba ser prudente. Creo que la gente está respondiendo bien. Ya llevamos más de 3.000 abonados y eso que aún no tenemos la opción online. Creo que podemos llegar a los 5.000 este año. Creo que son cifras muy buenas.

Hace poco dijo que el objetivo debía ser jugar el ‘playoff’. ¿Lo mantiene, pese a que asegura que hay que ser cauto y moderado?

Estamos en Badajoz. Este equipo tiene que aspirar a todo. Seríamos unos ilusos si pensamos que podemos ser primeros, aunque en fútbol puede ocurrir de todo. Lo lógico es que la primera plaza sea para Dépor o Córdoba, pero el Badajoz va a hacer liguilla sí o sí. Estoy seguro. Por afición, por trayectoria, por ciudad y por la sapiencia de los que lo dirigimos, haremos la liguilla seguro. Estoy plenamente convencido.

Hay futbolistas a los que se les está firmando por más de un año. ¿No cree que eso es un riesgo para la economía del club, teniendo en cuenta lo que han sufrido en el pasado algunos clubs como el Extremadura?

El problema no son los contratos largos. El problema son los contratos de mucho dinero. Este club habría desaparecido si no llegamos los mexicanos y nosotros. Los clubs no desaparecen por contratos largos, desaparecen por contratos sobredimensionados. Ahora mismo el salario medio del Badajoz es de 40.000 euros, mientras que el año pasado era de 85.000. Estamos intentando hacer las cosas con sentido común.

Miguel Núñez afirma que le llamó para acercar posturas para su posible regreso tras ser despedido por el club. ¿Nos puede decir cómo fueron exactamente esta conversación entre ustedes y por qué al final el jugador no volvió al Badajoz?

Yo nunca estuve a favor de que estuviera nadie del año pasado que lideró no jugar la liguilla y que antepuso el interés económico al interés deportivo. Todos los que lideraron esa protesta económica, ya no están ninguno. Muchos se besaron el escudo, pero solo querían cobrar. Lo demás no les importaba nada. Se cargaron la liguilla cuando se pusieron de rodillas. Luego en julio han cobrado todos, tal y como les prometí desde el primer momento.

Las jugadoras de la plantilla del Badajoz femenino de la pasada campaña han emitido a través de AFE un comunicado denunciando la situación de impagos que han vivido durante estos meses. ¿Qué opina usted sobre esto y qué solución cree que hay para poder resolver este asunto?

Ahora mismo hay un concurso de acreedores presentado y se le debe dinero a mucha gente en este club. Tendrán que someterse a la normativa concursal. Pueden hacer los comunicados que quieran, pero aquí estamos sometidos al imperio de la ley.

Han citado en numerosas ocasiones esa famosa frase de la «herencia recibida» sobre la gestión de Parra, refiriéndose a la complicada situación financiera y estructural del club. ¿Desde la nueva propiedad le van a exigir responsabilidades judiciales a Joaquín Parra por su gestión?

Parra ya pagó caros sus errores. Puso varios millones de euros y perdió mucho dinero. Bastante tiene ya con perder todo lo que ha perdido. Si no vemos nada raro, no pediremos responsabilidades.

Pasaron casi seis meses desde que Lanuspe acordó la venta con la familia Parra. ¿Ustedes presionaron lo suficiente? ¿Cree que confiaron demasiado en la voluntad de Joaquín Parra?

Hay que tener en cuenta un aspecto que considero que es muy importante. En temas de juzgados, es la primera vez que se compra un club estando el propietario en la cárcel. No existe ningún tipo de precedentes así. Nunca había pasado esto de tener que entrar un notario en prisión para tener la firma de venta de un club. Nadie tenía experiencia en esto. No sabíamos qué tiempos había ni que plazos podíamos manejar. Primero lo tuvo que autorizar el juez y posteriormente el fiscal y el abogado del estado tuvieron que apoyarlo. Todo esto llevó un tiempo considerable. Después, el señor Parra tuvo que pedir permiso para que el notario entrara y firmara. Tengo la sensación de que mucha gente se ha quedado chafada porque Parra ha firmado.

«Hemos pagado la deuda federativa. Isaac Jové se va a poder sentar en el banquillo seguro»

¿Cree que Joaquín Parra va a regresar a Badajoz para tratar de limpiar su imagen ahora que ha salido de la cárcel?

No conozco a Parra, así que no sé qué pasará. No he hablado nunca con él. Hemos coincidido alguna vez en algún restaurante, pero no hemos hablado. Apenas una conversación de hola y adiós. Pero sí que tengo que admitir que con nosotros hasta el momento ha cumplido siempre lo que ha prometido. Eso seguro.

Después de tener a un entrenador que ha dirigido durante meses al equipo desde la grada, ¿cómo se resuelve lo de Isaac Jové que se pueda sentar en el banquillo esta temporada?

Se ha pagado toda la deuda federativa para arreglar esto. Aunque visto lo visto, igual es mejor que se quede en la grada, porque hizo grandes resultados. Si el equipo no se viene abajo en la segunda vuelta, acaba primero o segundo. A la Federación se le ha pagado y creo que al Fuenlabrada también, pero eso va ya al concurso. Isaac Jové se va a poder sentar en el banquillo seguro.

¿Se ha efectuado ya el primer pago de la venta del club a Joaquín Parra?

Aún no ha vencido el plazo del primer pago. Se hará cuando toque.

¿Ha vuelto a hablar con Daniel Tafur después de que este comenzara su proyecto con el nuevo equipo del Extremadura?

Desde que llegó a Almendralejo no hemos vuelto a hablar. Antes hablábamos mucho. No he entendido nunca esa operación. ¿Dónde van a empezar? ¿En Segunda Extremeña? Cuando quieran estar en Primera Federación yo ya me he jubilado.

Tanto el grupo Oliver como Atlantic llegan al Badajoz como una inversión para hacer negocio. ¿Puede explicar exactamente en qué consiste este negocio?

Aquí solo se gana dinero si hay ascenso, si no es así, todo se pierde. En Primera Federación todos son pérdidas. En el fútbol profesional todo se multiplica exponencialmente. Desde los ingresos por televisión hasta los abonados. En LaLiga ganas dinero sí o sí porque no te dejan gastar más de lo que ingresas. Si no subes, lo pierdes todo. En tres años esperamos estar en el fútbol profesional.