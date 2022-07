Cordero y Álvaro Sánchez llegan con ambición a Badajoz

El Badajoz sigue organizando la puesta de largo de los nuevos jugadores que componen su remozada plantilla. Este jueves fue el turno para dos futbolistas que, a priori, parece que tendrán que luchar por un sitio en el equipo: Álvaro Sánchez en la delantera y el extremeño Carlos Cordero en la zaga. Durante su primera comparecencia en el Nuevo Vivero, ambos coincidieron en el buen ambiente que se vive en el vestuario y el hambre que hay en este equipo de cara a la temporada que está a a pocas semanas de comenzar.

El delantero procedente del Móstoles, Álvaro Sánchez, admitió en su presentación que, aunque no se hayan marcado objetivos tangibles, sí que existe un planteamiento ambicioso para este grupo. «No hemos hablado de objetivos. Sabemos por qué estamos aquí. El Badajoz tiene que estar arriba», admite. Respecto a Ferrón, que será su compañero en la delantera, ha valorado muy positivamente su trayectoria. «Me han hablado muy bien de él. Hay competencia sana entre nosotros. Nos tendremos que ayudar dentro del campo», declaró.

Carlos Cordero, por su parte, no ocultó la satisfacción que le produce volver a su tierra. «Estoy orgulloso de estar en el Badajoz y de que apuesten por mí en mi comunidad», aseguró. De su nuevo club alabó la gran acogida que ha tenido en sus primeras semanas en el Nuevo Vivero. «Es un club cercano con jugadores que te tratan genial. Estamos formando una gran familia. Para nosotros es muy importante la masa social que tiene este club», dijo.

Tras sufrir temporadas atrás a causa de las lesiones y vivir una complicada recuperación, el defensor extremeño, que cuenta con la polivalencia de poder jugar de central y lateral zurdo, admite que durante el último curso en Zamora ha podido completar una buena temporada que le ha permitido dejar atrás ese difícil capítulo de su trayectoria.