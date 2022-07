Borja García: «A cualquier jugador le gusta estar en Badajoz»

Tras el aluvión de anuncios de fichajes, toca un diluvio de presentaciones. El Badajoz ha celebrado este martes la puesta de largo de un Borja García que fue de los primeros nombres que se hicieron oficiales dentro del nuevo proyecto. «Los primeros días están siendo muy buenos. Cuando llegamos no éramos muchos jugadores, pero nos estamos reforzando bien», aseguró el nuevo central del conjunto blanquinegro.

El antiguo jugador del Extremadura no ha negado que el vínculo que le ha traído hasta la capital pacense tiene mucho que ver con el que también le hizo aterrizar en Almendralejo. «Siempre he mantenido una buena relación con la directiva del Extremadura que está ahora en el Badajoz. No hubo ni un ápice de dudas cuando me llamaron», declaró.

Recuerdo especial

El nuevo defensor del Badajoz también ha subrayado durante su primera comparecencia en el Nuevo Vivero el recuerdo que tuvo cuando jugó en este estadio con la camiseta azulgrana en un choque en el que salió derrotado ante los pacenses. «El último partido que jugué aquí lo perdí, pero vi un ambiente de fútbol muy bonito. Las aficiones se llevaban muy bien. Aunque fue una derrota, fue un partido especial y bonito», afirmó.

En la sala de prensa del Nuevo Vivero también dijo conocer la exigencia de la afición blanquinegra. Para Borja García esta circunstancia supone un reto al que se debe enfrentar en esta nueva etapa. «A cualquier jugador le gusta estar en Badajoz. Hay que acostumbrarse a esa presión. Seguro que luego los éxitos se disfrutan más y la afición es más agradecida», dijo.

Durante este comparecencia, también se presentó a uno de los nuevos patrocinadores del club, que irá en la tercera equipación del Badajoz. «Para el Badajoz es muy importante porque refuerza sus vías de financiación», explicó el presidente Luiz Díaz-Ambrona, durante este acto.