Extraño e insólito capítulo en el Badajoz. Pocos días después de finalizar la temporada, aún sin la necesaria firma de Joaquín Parra para que el club cambiara de manos, desde la entidad blanquinegra se hizo oficial el despido fulminante de su capitán, Miguel Núñez, mediante la rescisión unilateral de su contrato. Las semanas fueron transcurriendo y Luis Oliver, uno de los pesos pesados en tomar esta decisión, perdió protagonismo en el club en favor del grupo mexicano Atlantic.

Tras anunciar varios fichajes como el de Carlos Calderón, Carlos Cordero, David Soto, Borja García, Álvaro Sánchez o el regreso de Kike Royo al club, desde las redes sociales empezó a sonar con fuerza el nombre del retorno de Miguel Núñez. El propio futbolista extremeño no solo ha confirmado que se dieron esos contactos para que volviera a vestir la camiseta blanquinegra. Sino que también asegura que todo estuvo muy cerca tras las conversaciones que ha mantenido con José Luis Orantes y Patricio Arana, y desconoce las causas de por qué finalmente este fichaje no se dio. «Han sido unos días muy difíciles para mí. Han estado llenos de incertidumbre. Todo empezó de una forma muy ilusionante. Se me propuso volver y para mí fue muy ilusionante. Yo ya lo había descartado después del despido. Para mí seguir jugando en Badajoz era la primera opción. Yo soy de allí y como en Badajoz no he estado en ningún lado», explica Núñez.

Dentro de las condiciones que se pusieron por parte de la propiedad al regreso del futbolista, se daban algunas como acercar posturas con algunos miembros importantes de Lanuspe con los que estuvo confrontados y además le pidieron, según comenta, traer a otro jugador que perteneciera a su mismo representante. «Ha sido todo muy extraño. Me da la sensación de que no querían que volviera al Badajoz. En un principio querían que volviera. Me decían que tenía que limar asperezas con la familia Oliver. Llamé a Luis y le hice ver que, si todo iba bien, esto no tenía por qué volver a ocurrir. Le hice ver que todo lo que sucedió es porque yo, como capitán, entendía que debía hacerlo porque era lo correcto. No era nada personal», detalla.

El centrocampista, que acaba de firmar por el Eldense, donde volverá a coincidir con Fernando Estévez como entrenador y con José Antonio Pardo como compañero de vestuario, relata cómo tras cuatro días de silencio, decidió no esperar más. «He hecho todo lo posible por seguir en Badajoz. Tanto económica como personalmente. No es un esfuerzo. Es lo que quiero. Para mí esta ciudad es especial y como he estado allí no voy a estar en ningún lado. Creo realmente no han querido que volviera. Ha sido todo muy extraño», concluye.

AMISTOSO EN DON BENITO

Por otra parte, el Badajoz jugará el 6 de agosto ante el Don Benito en el estadio Vicente Sanz. Se trata del primer partido amistoso que confirma el club.