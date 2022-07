El posible ‘Civitas Nuevo Vivero’ tiene buena acogida en Badajoz

Tras conocer la posibilidad de que el Nuevo Vivero fuera acompañado en su onomástica por la denominación comercial de la empresa extremeña Civitas Pacensis, un buen puñado de hinchas blanquinegros no tardaron en exponer su punto de vista a través de sus perfiles sociales. Al contrario de la polémica suscitada en otros clubes que han visto como el nombre de su estadio se convertía en un espacio patrocinado, en la entidad pacense, la mayor parte de los aficionados que se han pronunciado en las últimas horas ven con buenos ojos la opción de explotar una vía de ingresos que hasta el momento no se había utilizado en Extremadura por ningún club.

Uno de los colectivos que más se está dando a notar en los últimos tiempos dentro de los seguidores del club pacense es la Plataforma Sentimiento Blanquinegro, que también se muestra partidaria de esta operación comercial. «Lo vemos como una oportunidad de crecimiento y de poder dar una viabilidad económica al Badajoz. Ahora mismo el club necesita ser saneado y tener músculo económico para poder tener un buen futuro por delante», expone Ángel Domínguez, miembro de esta iniciativa que surgió en el tramo final de la pasada campaña.

Identidad

El propio Domínguez también explica los motivos de esta respuesta positiva por parte la afición pacense. Uno de los argumento de peso es que, pese a sufrir esta ligera variación, el nombre del recinto en el que el Badajoz disputa sus encuentros como local no vería afectada su esencia. «Creo que a nivel de club no se pierde la identidad en ningún caso. De alguna manera el nombre sigue siendo reconocible por los aficionados. Si los blanquinegros no se vieran identificados, sí que habría cierto rechazo, pero al mantener el nombre de Nuevo Vivero, no creo que se vaya a poner en contra», añade.

Ante la complicada situación económica de un club que aún tiene un importante volumen de deuda y que se encuentra en concurso de acreedores, los nuevos gestores tratan de captar unas vías de ingresos que eran poco conocidas por el momento. Por ello, desde la Plataforma Sentimiento Blanquinegro, también se muestran favorables a que importantes corporaciones y entidades empresariales se interesen por este tipo de acuerdos. «Este tipo de operaciones permite ver el enorme respaldo empresarial que tiene el club», asegura Ángel Domínguez.

Otro de los ejemplos es tener por primera vez a tres patrocinadores distintos en las equipaciones del equipo, para así asegurarse que hay más opciones para generar beneficios y lograr firmar un mayor número de acuerdos económicos de peso.