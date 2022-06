El Badajoz paga los atrasos y no descenderá a Segunda RFEF

El Badajoz sale airoso después de unas horas muy tensas e inciertas. El club tenía que abonar todos los atrasos a los jugadores antes del 30 de junio si no quería sufrir un descenso administrativo que hubiera supuesto un varapalo deportivo, económico y estructural que habría hecho temblar los cimientos de un proyecto de reciente creación que tiene nueva propiedad desde hace apenas un par de semanas y un consejo de administración que fue nombrado el pasado día 23. Pese a toda esta incertidumbre porque el club ha apurado demasiado la fecha de vencimiento para llevar a cabo estos pagos, desde la nueva propiedad afirman que ha existido en todo momento una «tranquilidad absoluta» y «un pleno convencimiento de que todo iba a salir bien» y que «la continuidad en la categoría de bronce del fútbol español no iba a peligrar bajo ningún concepto».

El club ha hecho oficial este anuncio a través de una nota que vio la luz mediado este miércoles tras realizar las transferencias a los jugadores. «El CD Badajoz comunica que en el día de hoy se han abonado los saldos pendientes de pago con los jugadores que la comisión mixta de Tercera RFEF y Primera RFEF nos ha notificado; por tanto, el club continuará compitiendo con normalidad en la categoría», decía el texto. Ya en el siguiente fragmento, desde la entidad blanquinegra quería hacerse una llamada a la calma. «Desde la propiedad se continúa trabajando con paso firme y esfuerzo para normalizar la situación del club y comenzar de esta forma con fuerza el proyecto de la próxima temporada, en el cual se está poniendo toda la ilusión y profesionalidad que el club requiere y merece».

Más de 400.000 euros

Además de los argumentos esgrimidos en el comunicado del club, desde Lanuspe afirman que durante la presente semana se han estado ultimando las cantidades de pago con los servicios jurídicos del club y que la cifra de deuda que les habría facilitado la comisión mixta asciende a un total de más de 360.000 euros en el primer equipo y otros casi 60.000 en el filial, sumando un montante total de más de 400.000 euros sumando los gastos de estos dos equipos.

A principios del mes de junio, Luis Oliver, aún en la primera plana del club, afirmó que se iba a pagar todo antes de final de mes y que el club no corría peligro de descenso ni desaparición. Más tarde, en posteriores comparecencias, fijó la fecha en el día 27 de junio, una vez ya nombrado el nuevo consejo de administración del club. No obstante, el pasado lunes, los jugadores a los que aún se les adeuda dinero afirmaron que aún no habían percibido nada y desde dentro del club comenzó el apremio por este motivo, pero finalmente han salvado este complicado ‘match-ball’.

Tras una temporada marcada por todas las dificultades coyunturales a nivel financiero e institucional que han sufrido en un club que en varias ocasiones ha estado al borde la quiebra y el colapso, el conjunto pacense logra sobrevivir y salir a competir otro año más en Primera RFEF. El Badajoz evita por tanto repetir el descenso administrativo que ya sufrió en 2006.