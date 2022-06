Luis Díaz-Ambrona, nuevo presidente del Badajoz y José Luis Orantes, nuevo propietario

La tan esperada junta de accionistas que ha tenido lugar este jueves en el Hotel NH Casino de la capital pacense dejó un panorama lleno de novedades importantes en el Badajoz. El pacense Luis Díaz-Ambrona se ha convertido en el presidente del club, mientras que el mexicano José Luis Orantes, es el nuevo propietario al hacerse con el 60% del accionariado del club, en representación de Atlantis Capital. Lanuspe también continúa como socio y con Diego García como hombre fuerte dentro del club.

Díaz-Ambrona es un reconocido abogado pacense que es socio de Lean y que cuenta con un amplio bagaje en el ámbito civil, administrativo y contencioso-administrativo. Durante los últimos tiempos, se ha mostrado muy proactivo con la actualidad del conjunto blanquinegro y en su presentación no ocultó la satisfacción que le produce este nuevo cargo. «Es un orgullo, honor y responsabilidad enorme presidir el club de mi ciudad. Es una ciudad por la que siempre se me ha inculcado pasión por estos colores», declaró. Durante su comparecencia, también se refirió a los objetivos deportivos. «Va a ser un proyecto ilusionante. Vinieron a mí cuando estábamos en el tanatorio para echar una mano.El objetivo es volver a situar al Badajoz en la posición que se merece. No haremos fichajazos que se salgan de las posibilidades. La sostenibilidad será la clave del éxito», detalló.

Por su parte, el nuevo propietario del club será el mexicano José Luis Orantes. El empresario azteca viene representando a Atlantis Capital, que ahora son los socios mayoritarios del Badajoz. «Es un reto muy emocionante. Venimos con mucha ilusión», comenta Orantes. El flamante dueño del Badajoz llega a la capital pacense tras estar vinculado a varios proyectos del fútbol mexicano como el Saltillo FC o el Cancún FC. «Es un club histórico y creemos que la inversión que estamos haciendo, fuera de que va a sanear la última etapa. Nuestro objetivo es claro y es darle el lugar que merece. Una gran afición, estadio, infraestructura, una afición noble y leal», aseguró.

En el consejo de administración, Díaz-Ambrona figura como presidente, Orantes como consejero-delegado, Leonardo Casanova, persona de confianza designada por Grupo Atlantis, será el director general, mientras que Alfredo Garzón, abogado de Atlantis, tendrá el peso jurídico dentro del club. Alejandra Oliver, hija de Luis, y Diego García, que ha dirigido este consejo de Administración, también tendrán peso en la entidad blanquinegra.