Mañana de movimientos en el Badajoz. Mientras que una nueva baja de las importantes ya se ha producido, otra, en cambio, estaría muy cerca de hacerse oficial. El club ha confirmado la baja del central Gorka Pérez tras llegar a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía a ambas partes. El jugador El vasco ha disputado esta temporada 29 partidos y ha anotado tres goles con la elástica blanquinegra, siendo un básico en el once tanto para Isaac Jové como para Óscar Cano. Pero podría no ser esta la única salida que se produce en las próximas horas en el Nuevo Vivero. El talentoso centrocampista Isi Gómez dejaría el club blanquinegro para firmar por el Córdoba, según afirman desde Córdoba Deporte. Aunque en la entidad pacense apuntan que «aún no hay nada firmado», en la ciudad califal dan por hecho que tiene las maletas preparadas para jugar en el Arcángel.

