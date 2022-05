La afición del Badajoz se postula en contra de Lanuspe

En Badajoz sigue creciendo la tensión a menudo que pasan los días. La temporada finalizó el pasado sábado y desde entonces el ruido no solo no ha cesado, sino que además se hace más notorio. Este lunes el club dio a conocer la sorprendente decisión de que Miguel Núñez, el hasta ahora capitán blanquinegro, no iba a continuar en el club a causa de una rescisión unilateral de su contrato. El de Siruela había extendido su compromiso con el club hasta 2023, pero desde Lanuspe se tomó la determinación que el jugador no continuara ni un día más después de que este hubiera sido una de las voces discordantes del vestuario en los últimos tiempos.

