El Badajoz se instala en la reflexión

El Badajoz perdió el pasado sábado todas sus opciones de estar presente en la fase de ascenso a Segunda División que se disputa en Galicia a principios de junio. La derrota ante la UD Logroñés en Las Gaunas ha traído como consecuencia que en el Nuevo Vivero las conversaciones ya diluyan por completo su componente futbolístico, con los peligros que ello tiene, dadas las circunstancias. En estos días existe una gran incertidumbre que gira en torno a saber cuáles serán los designios de la entidad blanquinegra a partir de ahora.

En primer lugar, si los salarios atrasados no se abonan, el club podría sufrir un descenso administrativo que tendría gravosas consecuencias. Tanto Luis Oliver como el resto de Lanuspe han afirmado que no se abonará toda esta deuda pendiente mientras que sean meros gestores en el club y hasta que no se produzca la famosa firma de Joaquín Parra que lleva más de un mes en standby. Ante este atasco, la afición del Badajoz ya ha decidido mover ficha formando la plataforma ‘Sentimiento Blanquinegro’, creada para defender los intereses del propio club.

No se sabe ni cuándo ni cómo, pero lo cierto es que se esperan importantes movimientos de forma inminente. Puede que lleguen incluso antes del ya intrascendente encuentro ante el Rayo Majadahonda, en el que el Badajoz ya no tiene ningún aliciente más allá de despedirse de la afición, ya que el equipo no tiene objetivos para estos últimos noventa minutos.

Tensión e incertidumbre

Aunque aún no se tiene la certeza de qué es lo que va a suceder, existe la intuición de que algo va a pasar. Y esas premoniciones no son excesivamente halagüeñas, visto lo visto. Ahora mismo el Badajoz tiene una deuda que le impide inscribir jugadores y entrenadores en cualquiera de las categorías. Por ello, Isaac Jové no ha podido sentarse aún en el banquillo desde que llegó, allá por el mes de febrero. Por lo que los jugadores que se marchen a final de temporada no podrían ser reemplazados si esta situación no consigue encontrar arreglo.

A esto hay que añadir que el club se encuentra desde hace algunas semanas en situación de preconcurso de acreedores, una situación que puede derivar en el propio concurso, con todo lo que conlleva ese escenario. Además, recientemente se ha convocado una Junta Extraordinaria de accionistas para el 23 y 24 de junio.

Se avecinan días movidos en la capital pacense. La hinchada blanquinegra pone sus ojos Lanuspe y en la firma de Parra más que nunca. Porque hay procesos que llevan varios meses dilatándose que deben cerrarse si lo que se pretende es que el club llegue a buen puerto.