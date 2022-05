La Plataforma ‘Sentimiento Blanquinegro’ apela a «fuerza y la unión» en su presentación

La Plataforma ‘Sentimiento Blanquinegro’, conformada hace varias semanas y que nació de forma oficial hace apenas unos días, se presentó este jueves en sociedad ante un nutrido grupo de aficionados en un conocido bar de la capital pacense. Los jugadores Miguel Núñez y Aitor Pascual estuvieron presentes, así como otros trabajadores del club. Este conglomerado de agrupaciones, que ya ha superado el millar de adhesiones, siguió buscando apoyo en forma de QR que repartieron por establecimiento. En el cartel de la presentación se leía un mensaje cargado de simbología: «Se buscan personas para dar voz a su sentimiento blanquinegro dispuestas a defender la supervivencia del Club Deportivo Badajoz».

Durante este acto de presentación, en el que varios aficionados intervinieron para dar su opinión y aportar iniciativas. Una de las primeras acciones que se quiere llevar a cabo desde este colectivo es intentar reunirse con Lanuspe para conocer sus intenciones en un final de temporada cargado de incertidumbre. «Necesitamos gente porque acabamos de nacer. Somos un movimiento abierto. Queríamos lanzar una plataforma que diera voz al club en estos momentos de incertidumbre», explicó Eduardo Pérez, uno de los portavoces en el acto.

Esta plataforma se comparó con otros movimientos de la afición blanquinegra que surgieron cuando el club atravesó por dificultades económicas y estructurales, se desmarcó de forma tajante de la palabra ‘refundación’, aunque no ocultó su preocupación. «Estamos aquí porque no nos gusta lo que está pasando. No vemos el futuro muy claro», expuso José Manuel García, otra de los participantes en esta presentación.

En ‘Sentimiento Blanquinegro’ se ha incidido en la unión de todos los aficionados, sean o no abonados del club, ya que incluso han admitido que hay simpatizantes que este año no renovaron su asiento en el Nuevo Vivero que también se han unido al movimiento. «Para que la afición tenga fuerza, tiene que ser numerosa. Y para que sea numerosa, tiene que organizarse. Mientras más seamos, más fuertes nos volveremos», subrayó Fran Gil, otro de los comparecientes.

Cambio de horario

El encuentro entre la UD Logroñés y el Badajoz del próximo sábado, previsto en un principio a las 18.30, finalmente se disputará a las 20.30 en horario unificado de toda la jornada para preservar la integridad de los futbolistas debido a las altas temperaturas que se van a registrar durante el fin de semana.