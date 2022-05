El Badajoz ‘living la liga loca’ en las últimas jornadas

La pelea por la quinta plaza del Grupo I de la Primera RFEF está tan igualada y cuenta con tantos candidatos para las dos últimas jornadas, que es casi imposible vaticinar lo que puede pasar en estos últimos 180 minutos de verdadero infarto. En el caso del Badajoz, equipo que ostenta actualmente esta posición de privilegio, se puede describir como un final de vértigo de una liga loca donde nada está aún escrito. Los de Isaac Jové, tras sumar un punto ante el Celta B que les permitió regresar a las posiciones de playoff, les queda una verdadera traca final para bajar el telón del curso. El cuadro pacense visitará a la UD Logroñés en la penúltima jornada en un choque a vida o muerte en Las Gaunas y cerrará la competición recibiendo en casa al Rayo Majadahonda. Tras sumar un empate agridulce ante el Celta B que, aunque le haya permitido regresar a la quinta plaza, le obliga a ganar en Logroño si quiere llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo, el cuadro blanquinegro tendrá un todo o nada precisamente en esta cita en tierras riojanas.

Y es que, si no lograran sumar en Las Gaunas, el Badajoz se despediría definitivamente de sus opciones de entrar en playoff. Por contra, si consiguiera imponerse y venciera en el goal-average a la UD Logroñés (1-2 acabó el partido en el Nuevo Vivero), lograría deshacerse de un importante escollo de cara a la última jornada. Un empate, por su parte, mantendría vivas las esperanzas de los de Isaac Jové, si bien les impediría depender de sí mismos y tendrían que estar pendientes en la última jornada de lo que pasara en el choque de los riojanos ante la Cultural en León. Independientemente del resultado que se logre en Las Gaunas, tanto Badajoz como Logroñés no perderán el ojo de lo que suceda en tierras madrileñas en un encuentro en el que el Rayo Majadahonda tiene un escenario bastante favorable, ya que recibe en su feudo al ya descendido Zamora.

Otros actores implicados

No obstante, esta locura no se reduce únicamente a estos tres equipos. Unionistas está a un solo punto del triunvirato y espera sacar adelante sus dos partidos restantes ante Calahorra en casa y frente al Dépor en Riazor. Precisamente el conjunto riojano es otro equipo que se agarra a las matemáticas, aunque le hace falta una carambola verdaderamente milagrosa para entrar en el ‘top 5’. Otro equipo que va de tapado y que no renuncia a nada es el Real Unión de Irún. Los vascos tienen los tres puntos adjudicados de forma automática en la próxima jornada al tener agendado el duelo ante el ya desaparecido Extremadura, por lo que se meterán seguro en la pomada al colocarse con 57 puntos. Por si fuera poco, cerrarán la competición como locales ante el ya descendido Tudelano, por lo que el cuadro irundarra se perfila como otro actor clave en este final de liga.