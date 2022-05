El Badajoz sigue estirando el chicle

Badajoz y Celta B se repartieron los puntos en una igualada contienda que se pudo llevar cualquier a de los dos y que finalmente no lo hizo ninguno. Los blanquinegros estuvieron intensos. Revolucionados, por momentos, pero no cabe duda que tuvieron un escaso premio para los méritos que han desplegado sobre el terreno de juego este domingo. La falta de acierto arriba, unido a un exceso de nerviosismo atrás y un puñado de controvertidas decisiones arbitrales en las que el cuadro pacense no se vio beneficiado.

La primera mitad fue intensa y entretenida, con un Badajoz mandando y proponiendo ante un Celta que esperaba agazapado su oportunidad. El primero en avisar fue David Concha con derechazo desde la frontal antes de que se cumplieran los diez minutos de juego. La réplica del cuadro gallego llegó poco después con una internada por banda izquierda de Miguel que se estrelló en las manos de Gonzalo Crettaz.

En torno a los veinte minutos, llegó una polémica jugada que enfureció al Badajoz y a toda la grada del Nuevo Vivero después de que el colegiado valenciano anulara el tanto de Dani Aquino tras una jugada muy confusa. Con el estadio encendido, sería el filial celtiña el que se pusiera por delante en el marcador. Pasada la media hora, un disparo desde fuera del área de Alfon mal repelido por Gonzalo sería aprovechado por Miguel Rodríguez para adelantar al cuadro visitante. La renta pudo ser aún mayor para el conjunto celeste si el propio Alfon hubiese sabido aprovechar un balón muerto que no pudo atrapar Gonzalo. Con esa exigua ventaja del Celta B se llegó al descanso de un encuentro que se estaba mostrando vibrante y con alternativas.

Vendaval tras el descanso

El Badajoz salió decidido a revertir el marcador adverso tras la reanudación del partido. David Concha pudo empatar con una clara ocasión en los primeros minutos de la segunda mitad. A renglón seguido lo intentó Gorka Santamaría, con un cabezazo que estuvo a punto de entrar, y con un duro disparo de Pardo desde un golpe franco en el balcón del área que despejó la defensa visitante de forma milagrosa. Isi Gómez sería otro de los jugadores blanquinegros que se quedó con la miel en los labios a escasos metros de la portería rival. Los blanquinegros lo seguirían intentando, pero unas veces la falta de acierto, y otras las buenas actuaciones de un inspirado Gaizka Campos, evitaron el empate en el bando local.

A falta de diez minutos para el final, Gorka Santamaría lograría poner las tablas en el marcador logrando encender al público del Nuevo Vivero tras aprovechar un buen centro desde la derecha que prolongó Miguel Núñez al área pequeña. Con el empate, Isaac Jové siguió moviendo banquillo e introdujo a Truyols y Tahiru para afrontar el tiempo añadido. Anteriormente también había hecho su ingreso en el campo un Jilmar que sustituyó a un Josema Gallego que ya tenía amarilla.

En el tramo final, los pacenses lo intentaron con más corazón que cabeza y con un entregado estadio. Pero les faltó algo de chispa y aliento en los metros finales e incluso estuvieron a punto de lamentar un cómico autogol que fue salvado ‘in extremis’ con Pardo y Gonzalo Crettaz como protagonistas del lance.

Triple empate

Con este resultado, unido a la derrota de la UDLogroñés en el derbi de la capital riojana y al triunfo delRayo Majadahonda, la quinta plaza deja a tres equipos igualados a 56 puntos en la clasificación. Tanto el equipo de Las Gaunas, como los majariegos serán los dos últimos rivales del Badajoz en liga, por lo que todo está aún por decidirse. La próxima semana, los de Isaac Jové trataran de asaltar la fortaleza de la UDLogroñés para jugarse la clasificación para la fase de ascenso en la última jornada en el Nuevo Vivero frente al Rayo Majadahonda en duelo directo.