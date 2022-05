Desestimada la reclamación del Badajoz B, que desciende a Primera Extremeña

La última bala del Badajoz B para permanecer en Tercera RFEF era de fogeo. El Juez de Disciplina de la Federación Extremeña de Fútbol ha desestimado la reclamación de alineación indebida efectuada por el filial blanquinegro en su rival de la última jornada, el Trujillo, que empleó cuatro ventanas de cambios durante el encuentro cuando solo están permitidas tres. Pendiente de esta resolución estaba también el Miajadas, ya que si el dictamen hubiese sido favorable al conjunto de Badajoz, quien hubiese descendido a Primera División Extremeña hubiesen sido los miajadeños.

«Queda acreditado --dice el dictamen del Comité de Apelación de la Federación Española-- que el CF Trujillo efectuó cuatro sustituciones en cuatro interrupciones diferentes (minutos 5, 64, 85 y 86), contando con la autorización del colegiado, el cual reconoce estos hechos en un informe posterior al encuentro, achacando esta circunstancia a un error humano».

Apelación considera que no existe alineación indebida porque no se ha superado el número máximo de sustituciones (cinco) y por que el hecho de que el colegiado autorizara una cuarta ventana no es suficientes para así creerlo. Y asegura que «la exigencia de que las cinco sustituciones máximas permitidas se deban realizar en tres ventanas no está contemplada en el Reglamento General como requisito para su alineación válida en un determinado partido. Dicha exigencia ha sido establecida en el contexto de la ordenación de la competición y no con fines disciplinarios». Cita como precedente lo sucedido en el Baskonia-Lagun Onak de la Tercera vasca en la temporada 2020-2021.

Sin embargo, sí considera que ha existido un incumplimiento de las bases de competición por parte del Trujillo, al que impone una multa de 300 euros por infracción leve. Del mismo modo impone al árbitro del encuentro, Antonio Aparicio Álvarez, una sación de dos semanas por infracción del artículo 126 del Código Disciplinario de la RFEF.

Con esta resolución se confirma el descenso del Badajoz B a Primera Extremeña, acompañando a Aceuchal y Extremadura B, club expulsado de la competición en febrero tras dos incomparecencias. Dos de esas plazas las ocuparán Pueblonuevo y La Estrella. Por la tercera pelean ocho equipos, que este fin de semana disputan los partidos de vuelta de los cuartos de final.