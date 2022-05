Lanuspe declara el preconcurso de acreedores en el Badajoz

En el Nuevo Vivero no existe la calma. Cuando el equipo está viviendo un momento álgido en lo deportivo, habiendo ingresado en puestos de fase de ascenso y soñando con disputar las eliminatorias en tierras gallegas, desde el grupo inversor que actualmente gestiona el club vuelven a activar el sismógrafo mediático anunciando un preconcurso de acreedores a través de un comunicado lanzado en la tarde de este martes.

En el texto se informa de que se ha presentado ante el Juzgado Mercantil una comunicación del inicio de las negociaciones con los acreedores con el objetivo de conocer el número de deudores que tiene el club ahora mismo.

Pese a que desde Lanuspe se intenta transmitir tranquilidad a los aficionados, empleados, plantilla y la sociedad pacense afirmando que se trata de un trámite «útil y beneficioso», tanto la afición blanquinegra como otros estamentos afines al club no han tardado en mostrarse contrariados por una decisión que se venía barruntando desde la irrupción de esta sociedad en el Nuevo Vivero a finales de enero y que deja a la entidad blanquinegra en un profundo estado de incertidumbre.

Lanuspe saca pecho

En el comunicado, en el que también se informa de una próxima convocatoria de una junta general de accionistas con la finalidad de cambiar la composición del consejo de administración del CD Badajoz SAD una vez que la familia Parra firme la escritura pública de compraventa, se pone en valor lo realizado por el grupo que gestiona el club desde su llegada a la capital pacense hace ya varios meses.

Desde la que aspira a ser la nueva propiedad una vez que se produzca la última formalidad restante, sostienen que «van a seguir sosteniendo el club hasta su total saneamiento» y achacan los problemas económicos del club a la etapa de Joaquín Parra.

En Lanuspe sacan pecho por haber afrontado los gastos desde el pasado mes de febrero y aseguran que se han pagado durante este tiempo los servicios telefónicos, viajes, mantenimiento del césped, seguridad, vivienda y alimentación de la cantera, nóminas de los empleados y nóminas de la primera plantilla de marzo y abril, señalando además que esta inversión ha sido «un arriesgado y aventurero esfuerzo financiero», pues no existía la seguridad de que la compraventa fuese autorizada por el juzgado de instrucción de Málaga.

Tensión en la plantilla

Pese al reciente pago de las nóminas de la plantilla a finales de la pasada semana, ello no ha hecho que se calmen los ánimos. De hecho, los once titulares del pasado sábado y los integrantes del banquillo volvieron a retomar la protesta de hace algunas semanas arrodillándose en el césped y simulando estar esposados. El central Gorka Pérez, tras el encuentro, admitió desavenencias con el grupo de Oliver. «Hay ciertas cosas que no nos están gustando. Se está tergiversando la verdad», declaró. H