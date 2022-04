El Badajoz vuelve a ser creyente

El Badajoz se impuso al Unionistas siguiendo todos los pasos que debe seguir alguien que es creyente: transitar por el camino correcto, expiar los antiguos pecados y tener una elevada dosis de fe para se cumpla aquello que se pide. Gracias a esto, los pacenses pudieron imponerse a su rival y miran de cerca a los puestos de fase de ascenso, de los que les separan cuatro puntos y cuentan con los tres que sumarán la próxima jornada al tener agendado el duelo ante el ya retirado Extremadura UD. Parecer ser que en la parroquia blanquinegra vuelve a haber motivos de sobra para creer.

Fue un domingo de resurrección muy futbolístico en el que abundaron los homenajes en los prolegómenos del choque. El primero de ellos fue a los integrantes del ascenso a Segunda División en 1992. A continuación, fue el turno para honrar la memoria del fotógrafo Jorge Luis Fernández, recientemente fallecido. El tercero y último fue a las jugadoras del CD Badajoz Femenino, que ascendieron la pasada semana a Segunda RFEF. En el ámbito deportivo, Isaac Jové introdujo una ligera variación con respecto al once del encuentro ante el Calahorra. Clemente comenzó el partido de inicio y reubicó a Zelu como enganche, dejando así fuera del once a Dani Aquino. Por otro lado, el cuadro blanquinegro por fin tuvo un lateral diestro natural con la presencia de Aitor Pascual, que se había perdido los dos últimos partidos por sanción.

Los locales comenzaron apretando desde el inicio. Antes de que muchos espectadores encontraran acomodo en la grada, David Concha ya había dado el primer aviso. El cántabro recogió un balón llovido en el borde del área tras un centro desde la banda derecha que la zaga visitante despejó con apuros. El remate se marchó muy cerca del palo defendido por Florentin Bloch.

Esta buena puesta escena cristalizó con el tanto de un atento Zelu, que aprovechó un balón muerto en el área pequeña para adelantar a los pacenses. Ya con la ventaja en el marcador, el ‘16’ blanquinegro, más crecido que nunca, lo volvió a intentar con un nuevo derechazo que puso en aprietos al cancerbero rival. Después de la pausa de hidratación, el equipo de Luis Ayllón gozó de una buen ocasión por mediación de un cabezazo de Manu Sánchez en un córner.

El Badajoz tenía hambre y quería seguir engordando su renta. En el tramo final del primer acto, una vertiginosa galopada de Clemente sirvió para que el pacense quedara mano a mano con un meta visitante que salió victorioso en este duelo al interceptar el disparo del extremo blanquinegro. Pero Unionistas también quería presentar sus credenciales a poder sumar en este encuentro y ello se puso de manifiesto en los instantes previos al descanso con un par de llegadas que probaron la agilidad de Gonzalo Crettaz. Justo antes del pitido que decretaba el final de la primera mitad, Miguel Núñez volvió a poner en apuros a Florentin con un zurdazo desde la frontal.

Tras el descanso, Zelu estaba empeñado en seguir siendo uno de los jugadores más determinantes del partido. El atacante blanquinegro se coló muy bien en los huecos que dejó la zaga salmantina y se quedó muy cerca de agrandar la ventaja de los pacenses con un disparo que le salió demasiado cruzado. A renglón seguido, Concha mandó el balón al poste tras un uno contra uno y Zelu captó el rechazo para estrellarlo contra la defensa de Unionistas.

En el tramo final del encuentro, los de Jové merodearon sin suerte el tanto de la tranquilidad. Primero a la salida de un córner, con un balón que se marchó a muy pocos centímetros de la portería defendida por Florentin. En el siguiente lance, Clemente volvió a toparse con el portero rival y el gol se le volvió a resistir. Durante los últimos minutos, los pacenses sufrieron ante el empuje del rival, aunque finalmente lograron llevarse el gato al agua.

Jové: «Ha sido el partido de casa más completo»





El técnico blanquinegro, Isaac Jové, valoró positivamente el triunfo que su equipo logró ante Unionistas. «Ha sido para mí el partido de casa más completo. Hemos controlado mucho el partido y sido superiores en muchas fases de partido ante un rival tan difícil como Unionistas», declaró.

El tono del entrenador fue totalmente distinto al de hace una semana cuando sumaron un frustrante empate en casa ante el Calahorra. Tras el mensaje autocrítico de la anterior jornada, en esta puso en valor el comportamiento del cuadro pacense en el terreno de juego. «Tiene mérito que nos hayamos recuperado tan pronto del partido de la semana pasada», aseguró.

Otro de los aspectos en los que se ha recuperado el equipo con respecto al partido anterior, ha sido en la faceta defensiva. Sobre ello quiso incidir un Jové que felicitó a sus jugadores por el buen trabajo colectivo. «Hoy hemos vuelto a no permitir que nos generen ocasiones. Hemos sufrido en estrategia, pero en jugadas hemos concedido muy poco», subrayó.

El preparador catalán también se pronunció sobre la próxima jornada, en la que el equipo no solo descansará al no tener que jugar el encuentro previsto ante el retirado Extremadura UD, sino que además se llevará otros tres puntos más a su casillero. «El lunes me voy a ver con tres puntos más sin jugar y habiendo descansado. Eso es lo que prefiero a cualquier otra cosa», detalló.

Respecto al trabajo de una semana en la que no hay competición, Jové reconoce que no habrá demasiados cambios en la planificación. «Lo único que cambia es que no competimos».