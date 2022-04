'Torrija' del Badajoz en casa

El Badajoz iba buscando la gloria en el partido de este sábado y acabó agradeciendo la indulgencia del Calahorra. Los pacenses mantuvieron un plano planteamiento durante los noventa minutos y solo los chispazos de Zelu pusieron algo de luz a un lúgubre equipo que se vio claramente superado en la segunda mitad por un conjunto que marró una pena máxima y falló claras ocasiones para vencer en el encuentro.

Jové optó finalmente por Truyols en el flanco derecho de la zaga y por recuperar en su once a Gorka Pérez y a Isi Gómez, que no pudieron estar en Las Gaunas. Ante la baja por lesión de Dani Fernández y por sanción de Aitor Pascual, el preparador catalán optó por darle la alternativa al veterano defensor en detrimento de Jesús Clemente, que era la otra posibilidad. No obstante acabó deshaciendo esta decisión, ya que terminó sustiyendo al balear por el pacense en el descanso.

La primera mitad fue muy plana a nivel futbolístico y de menos a más en materia de ocasiones. Aquino cabeceó a escasos milímetros de la portería de Iricibar un centro que le llegó desde la derecha. Fue la mejor ocasión local hasta que Zelu hizo temblar la portería rival con un potente latigazo con la diestra que fue repelida con violencia por el larguero. Gorka Santamaría también lo intentó con una acción individual, pero su disparo se marchó desviado y besando el lateral de la red.

El Calahorra, por su parte, también pudo adelantarse gracias a un chupinazo de Madrazo que se estrelló en el larguero y mediante una buena ocasión tras una jugada ensayada que acabó salvando Gonzalo Crettaz con una manopla providencial con la que se mantuvo el resultado inicial. El argentino, gracias a esa acción, pudo resarcirse de un semifallo que tuvo minutos antes.

De más a menos

Tras ver las escasas prestaciones que podían aportar a nivel ofensivo Truyols y un desdibujado Dani Aquino, Jové movió ficha en el descanso y sentó a estos jugadores para poner sobre el verde a Clemente y Adilson. Aunque a corto plazo, este movimiento le supuso cierta mejora al equipo, lo cierto es que durante este segundo acto, los pacenses se fueron diluyendo hasta el punto que parecía incomprensible que el Calahorra no se llevara a tierras riojanas los tres puntos.

Fue mediada la segunda mitad, cuando se produjo uno de los lances del choque. David Concha derribó dentro del área a Eneko Zabaleta y Muñoz Pérez señaló al punto de penalti. Ya desde los once metros, Gonzalo Crettaz se hizo gigante y adivinó la intención a un David Soto que quiso asegurar su disparo. Fue de los pocos momentos en los que la hinchada del Nuevo Vivero se vino arriba en una una de las tardes más aciagas para los blanquinegros.

Pero lejos de venirse arriba ante la indulgencia del rival, el Badajoz se enrocó más y apenas era capaz de plantarse en la meta rival. Zelu tuvo una de las pocas claras en el tramo final del envite con una falta directa que tocó un Iricibar que se alió con el palo.

No obstante, si hubo un claro merecedor de llevarse los tres puntos ese fue el conjunto dirigido por Eduardo Docampo. Entre un inspirado Gonzalo Crettaz, y una alarmante falta de puntería de los calagurritanos, los pacenses pudieron salvar un punto que mostró su faceta más vulgar ya que acabaron pidiendo la hora ante un equipo que se vino arriba en los últimos minutos.

El Badajoz no pudo sumar el que hubiera sido su tercer triunfo consecutivo en el Nuevo Vivero y ve rota su racha como local y pierde una clara ocasión de acercarse a los puestos de fase de ascenso tras la derrota de un Celta B que no pudo sumar ante el Sanse en su propio feudo. Los blanquinegros tendrán su próximo compromiso como local la próxima semana en un nuevo duelo directo frente a un Unionistas que llega descansado y sumando tres puntos, ya que este fin de semana tenían el encuentro fijado ante el ya retirado Extremadura.