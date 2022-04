Primera final de finales en Badajoz

El Badajoz juega este sábado a las 17.00 una gran final ante el Calahorra. Y es que, para que los blanquinegros sigan vivos en la lucha por alcanzar los puestos de fase de ascenso a LaLiga Smartbank, tienen que sacar adelante su encuentro ante el conjunto riojano, para poder así seguir disputando una final tras otra en la siguiente jornada.

Tras un empate con múltiples lecturas en Las Gaunas frente a la SD Logroñés, los pacenses afrontan tres encuentros seguidos como local. Si logran un balance positivo, llegarán a mayo metidos de lleno en esa pelea. Si no es así, podrían vivir un agridulce final de temporada en el que el fútbol pasaría a un segundo plano. Y eso no es nada bueno en estos tiempos en la capital pacense, visto lo visto.

Se trata de un duelo directo, ya que ambos equipos están separados en la clasificación por un solo punto. Mientras que los pacenses son séptimos con 45, los calagurritanos tienen 44 y ocupan la novena posición de la tabla. Además, en un contexto de una igualdad tan manifiesta, conseguir el goal average se cotiza casi al mismo nivel que sumar un punto, ya que escalas puestos en caso de estar empatado a puntos. Ese es otro aliciente para un Badajoz que cayó en el encuentro de ida disputado en La Planilla en el mes de enero.

El técnico blanquinegro, Isaac Jové es perfectamente conocedor de la gran complicación que les va a suponer este choque, por eso advierte del potencial que tiene el rival. «El Calahorra nos va a exigir durante los noventa minutos. Tienen jugadores de mucho carácter», afirma.

Duda en el lateral

No cabe duda que el Badajoz acumula una lustrosa colección de buenas noticias para este fin de semana en forma de regresos. Jové asegura que Limones y Jilmar vuelven a estar de nuevo disponibles y se suman a un plantel al que también vuelven Isi Gómez y Gorka Pérez, una vez que han cumplido ciclo de su sanción por acumulación de tarjetas. No obstante, el contratiempo llega en el flanco derecho de la defensa, donde ahora mismo no tiene ningún jugador que pueda ocupar esa posición de forma específica. El apagafuegos más claro parece el polivalente Joan Truyols, pero el preparador catalán no descarta otras opciones. «Clemente tiene que estar preparado para asumir esos conceptos. Es un futbolista muy intenso y es una opción alternativa», explica.

Una racha frenada

En el Nuevo Vivero se verán las caras. Por un lado, un Badajoz que está viviendo una de sus mejores dinámicas de la temporada, con quince puntos sumados en los ocho encuentros que lleva Isaac Jové al frente del equipo Los blanquinegros buscarán, además su tercer triunfo seguido como local. Por otro, el Calahorra ha protagonizado un fulgurante inicio de la segunda vuelta tumbando a Tudelano, Extremadura, SD Logroñés, Real Unión y Sanse, amén del paréntesis de la derrota en Riazor. Tras esta espectacular racha, sucumbieron ante el líder en La Planilla y cayeron goleados en el campo de la Cultural Leonesa. En la pasada jornada firmaron tablas en casa con el Racing de Ferrol, uno de los equipos más en forma de la competición.