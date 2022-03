El Badajoz asumirá cuatro finales en el mes de abril y tres de ellas serán como local. Pese a que los blanquinegros tengan agendadas cinco jornadas durante estos 30 días, una de ellas será como visitante ante un Extremadura que ya lleva varias semanas retirado de la competición. Con esos tres puntos ya seguros, los de Isaac Jové encaran este inicio de mes afrontando la que será la única salida en las próximas semanas ante la SD Logroñés en tierras riojanas.

Se trata de un encuentro en el que los pacenses no quieren caer en la relajación, ya que ahora mismo les separan seis puntos de la quinta plaza pese haber logrado sumar nueve de los últimos doce disputados. En este choque, que se disputará este domingo (12.00) en Las Gaunas, el Badajoz no podrá contar ni con Gorka Pérez, ni con Isi Gómez, dos jugadores imprescindibles en el once de Jové, por acumulación de amarillas. Tampoco estará Aitor Pascual, que fue expulsado tras sus protestas desde el banquillo en el último encuentro frente al Real Unión de Irún. El conjunto riojano, por su parte, no podrá contar por sanción con un Mario Soberón que hasta el momento había jugado todo con la SD Logroñés. Tampoco estará Asier Córdoba, que aún sigue lesionado.

El Nuevo Vivero, decisivo

Es cierto que las exigencias son algo más laxas para los de Jové en este desplazamiento, debido a lo dificultoso que resulta en esta categoría cada triunfo fuera de casa. Por ello, la calculadora blanquinegra pasa por sumar algo positivo en Las Gaunas, pero no permite otro resultado que no sea la victoria cuando el Badajoz ocupe la condición de local. A lo largo de este mes recibirá a dos conjuntos que ahora mismo comparten la misma zona clasificatoria con los pacenses -Calahorra y Unionistas-, y otro equipo que está inmerso de lleno en la pelea por la permanencia -Bilbao Athletic-.

Tras dos triunfos consecutivos como local frente a Deportivo y Real Unión, la escuadra de Isaac Jové debe seguir esta buena dinámica como anfitrión si quiere llegar al mes de mayo con opciones de terminar entre los cinco primeros. Los blanquinegros tendrán este mes además el comodín de un encuentro ante el Extremadura que no se va a disputar, que les va a hacer sumar tres puntos y además les va a permitir la oportunidad de descansar esa semana y recuperar efectivos.

Se vienen semanas decisivas en las que en la capital pacense se vuelve a hablar más de lo deportivo y menos de una situación institucional que está aún bastante lejos de estar del todo resuelta. Precisamente este mes de abril será el que dicte, en función de los resultados que se logren en el campo, si se llega a mayo hablando de fútbol o teniendo otro tipo de conversaciones menos relacionadas con la pelota y el verde.