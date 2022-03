Llegó el pasado verano con la vitola de ser jugador diferencial en la categoría, pero la falta de continuidad y las lesiones están influyendo en que hasta el momento no haya podido dar su mejor cara.

Por ello, Adrián Cuevas Algeciras (Jerez de la Frontera, 1990), sabe si recupera si recupera su mejor versión puede ayudar al Badajoz a pelear por entrar en los puestos de fase de ascenso a Segunda División. «Me falta algo de continuidad para llegar a mi mejor nivel. Quiero llegar al final de liga a mi mejor nivel para ayudar al equipo a pelear por todo», declara.

El centrocampista jerezano está convencido que, pese a perder el pasado domingo, el equipo mantiene una buena dinámica. «La confianza sigue siendo la misma. La derrota ante el DUX ha sido un palo, pero el equipo sigue con la misma meta de aquí a final de temporada», asegura.

Aunque últimamente ha tenido la oportunidad de salir de inicio ante el Tudelano y el DUX, Cuevas incide en que le gustaría tener un papel más protagonista dentro del conjunto blanquinegro. «Tengo ganas de dar ese paso adelante y sentirme importante».

Competencia positiva

El ‘8’ del Badajoz ha jugado tanto en el doble pivote con Isi Gómez, como por detrás de un Aquino erigido como referencia ante la ausencia de Gorka Santamaría. Esta polivalencia le permite tener oportunidades en una plantilla de la que destaca a nivel positivo su enorme competencia. «Por eso vine aquí. Vi una muy buena plantilla y un equipo muy completo que podía aspirar a todo», afirma.

Otro elemento que ha influido en que Adri Cuevas no haya alcanzado aún su pico de forma han sido unas inoportunas lesiones que han aparecido siempre en momentos neurálgicos del curso. «Este año he vivido muchas situaciones complicadas que no había vivido antes. Cuando te lesionas, le das demasiadas vueltas a la cabeza y eso te trastoca», explica.

Respecto a los problemas extradeportivos que han estado presentes en los últimos meses en la entidad blanquinegra, Cuevas destaca la importancia de mantener el foco en lo deportivo y abstraerse de lo institucional. «Aún faltan cosas por solucionar en los despachos, pero ahora delegamos los problemas para nosotros centrarnos en el verde», concluye.