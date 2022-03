El serial de la compraventa del Badajoz encara su recta final, al menos sobre el papel. Según cuentan a este periódico fuentes de Lanuspe, el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga habría dado luz verde a la operación que implica a la familia Parra y el grupo que conforman Luis Oliver junto con otros dos socios más. Desde la que aspira a ser la nueva propiedad, indican que tras la autorización judicial para la compraventa del club, le han pedido que se haga una condición resolutoria.

Esto supondría que, en caso de que se produjeran finalmente impagos, las acciones volverían al antiguo propietario según comenta el abogado de la nueva propiedad, Diego García.

No obstante, aún queda que Joaquín Parra haga la ratificación de la compra, para que esta termine de ejecutarse.

Tras la famosa firma de los poderes, es un paso que todavía faltaría por dar por parte del ex presidente blanquinegro que a día de hoy permanece en prisión.

Desde el grupo inversor que gestiona actualmente la entidad blanquinegra explican que lo que ha autorizado el juez es un contrato privado de compraventa con esta mencionada condición resolutoria que hace que, en caso de impago, el club sea devuelto a su vendedor para asegurarse de que el pago efectivamente se realiza. Lanuspe tiene que pagar a Parra un dinero que actualmente va a parar al juzgado, ya que tiene intervenidos sus bienes.

Además, desde este conglomerado de inversores afirman que una vez se realice finalmente la compraventa, el grupo formado por Oliver y sus dos socios volvería a buscar un nuevo comprador al que vender el club obteniendo una plusvalía con dicha operación para poder hacer negocio durante su estancia en la capital pacense. Por ese motivo, estarían buscando una revalorización del club pagando nóminas y tratando de dejar al club libre de deudas para poder venderlo posteriormente el mayor importe posible, como ya intentaron sin suerte hace algunas semanas con un Daniel Tafur que se retiró del escenario.

No obstante, desde Lanuspe también trabajan en un escenario paralelo al de esta nueva venta, por si esta no se produce, actuando como si esta no fuera a llevarse a cabo en ningún caso. Afirman incluso que ya se está empezando a planificar la próxima campaña.